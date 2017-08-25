المملكة تشهد إطلاق طيران أديل - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

شهدت المملكة اليوم إطلاق طيران أديل الذي يعد أحدث شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة في المملكة، جاء ذلك خلال حفل خاص أقيم بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة طيران أديل المهندس صالح بن ناصر الجاسر وأكثر من 300 شخص من هيئة الطيران المدني، والخطوط السعودية، ورجال الأعمال والإعلام.

وتضمن الحفل عرضاً للواقع الافتراضي لمقصورة الطائرة بطريقة مبتكرة وعرضا للخدمات المتميزة التي يقدمها طيران أديل.

وسيبدأ ” طيران أديل ” إطلاق أولى رحلاته الجوية يوم 23 سبتمبر 2017 بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة.