جيب تعلن سعر الوحش Grand Cherokee Trackhawk - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة جيب أن سيارتها Grand Cherokee Trackhawk الجديدة سيتم طرحها في الأسواق بسعر يبدأ من 86 ألف و995 دولاراً أمريكياً.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن وحش الأراضي الوعرة الجديد يعتمد على سواعد محرك V8 سعة 6.2 لتر وبقوة 717 حصان، مع عزم دوران أقصى 881 نيوتن متر، يتولى نقل قوته إلى عجلات السيارة الأربعة ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 96 كلم/س في غضون 3.5 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى عند حاجز 289 كلم/س.

وتتميز السيارة الجديدة من خلال مداخل الهواء الكبيرة ومخارج العادم المطلية باللون الأسود، والتوقيع الخاص بنسخة ” Trackhawk ” على المؤخرة، وتوقيع ” Supercharged ” على الأبواب الأمامية.

وتقف السيارة على جنوط مصنوعة من سبائك الألومنيوم مقاس 20 بوصة، كما تزدان المقصورة الداخلية بتجهيزات جلدية فاخرة وحليات من الكربون ونظام الملتيميديا Uconnect مع شاشة قياس 8.4 بوصة.