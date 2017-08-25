المغرب: مستعدون للتعاون الأمني مع أسبانيا - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

أكدت المغرب استعدادها الكامل للتعاون الأمني مع أسبانيا من أجل القيام بكل التحقيقات اللازمة في الأحداث الإرهابية الأخيرة في مدينة برشلونة في إطار التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي الخميس عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بالرباط: إن التحقيقات في هذه الأحداث مازالت متواصلة, مشيرًا إلى أن التنسيق بين المغرب وإسبانيا في مجال محاربة الإرهاب لا يقتصر فقط على التعاون الأمني بل يشمل كذلك نشر الفكر المعتدل والوسطي ومحاربة جذور التطرف, كما أن محاربة الإرهاب ليست قضية محلية بل عابرة للحدود.

وخلص المسئول المغربي إلى أن مواجهة الإرهاب أضحت تفرض تعاونًا دوليًا يأخذ بعين الاعتبار البعد المعقد والمتعدد لهذه الظاهرة.