⁠⁠⁠⁠⁠قلق دولي بشأن وضع آلاف المدنيين في الرقة - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

قال المستشار الخاص لمبعوث الأمم المتحدة لسوريا يان إيغلاند، إن ” الاحتياجات الإنسانية لآلاف المدنيين في مدينة الرقة هائلة ولا يمكن تصورها ” .

وجاءت تصريحات إيغلاند الصحفية في جنيف بعد اجتماع مجموعة العمل المعنية بالوصول الإنساني في سوريا، ونقلها المركز الإخباري للأمم المتحدة.

وأضاف إيغلاند: ” لا يمكن تصور حجم الاحتياجات، ونشعر بالقلق البالغ بشأن حماية المدنيين، يبدو أن نحو 20 ألف مدني يوجدون في منطقة صغيرة بالمدينة، لا أستطيع أن أتخيل وجود مكان أسوأ في العالم من هذه الأحياء الخمسة في المدينة ” .

وبالنسبة للمحادثات السياسية السورية التي أُعلن من قبل أن جولتها المقبلة ستعقد في سبتمبر المقبل، قال نائب المبعوث الخاص رمزي عز الدين رمزي إن ” شيئاً لم يتقرر بعد بهذا الشأن ” ، وأضاف أن ” مكتب المبعوث الخاص سيقوم بدراسة نتائج الاجتماع الأخير بين مجموعات المعارضة الرئيسية في الرياض ” .

وقال عز الدين رمزي: ” بالنسبة للمحادثات التي كان من المقرر عقدها الشهر المقبل، سنواصل تقييم الموقف وسنجري مزيداً من المشاورات مع الأطراف المعنية، وعلى أساس ذلك سيتخذ قرار بشأن موعد عقد المحادثات ” .