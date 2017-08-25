⁠⁠⁠⁠⁠مدينة الملك عبدالله للطاقة تواصل تحقيق أهداف المشروع الوطني - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تواصل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تحقيق أهداف المشروع الوطني للطاقة الذرية من خلال عقد لقاءات مع موردي تقنيات المفاعلات النووية الكبيرة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية مع اليابان، وجمهورية فرنسا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وروسيا الاتحادية.

وزار وفد من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة جمهورية فرنسا كأحد الدول الرائدة في تقنيات المفاعلات النووية الكبيرة في نهاية شهر يوليو الماضي.

والتقى رئيس المدينة الدكتور هاشم يماني مع رئيس مصلحة الدولة للطاقة الصينية ورئيس المؤسسة الوطنية النووية الصينية في العاصمة الصينية بكين في الفترة 23- 24 أغسطس 2017م، وذلك ضمن أجندة الاجتماع الثالث للجنة النووية السعودية الصينية المشتركة لإطلاعهم على مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة وبحث سبل التعاون لدعم مكونات المشروع الوطني في مجالات عدة.