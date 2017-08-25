⁠⁠⁠⁠⁠" النقل " : ارتفاع مستوى رضا مستخدمي مركبات بعد توطينها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أوضح رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن قرار قصر العمل في نشاط توجيه المركبات على المواطنين، أسهم في ارتفاع عدد المواطنين العاملين في هذا النشاط من 10% إلى الـ 95% من مقدمي خدمة النقل بالتطبيقات.

وقال في ختام الجولة التفقدية في مكة المكرمة وجدة، اليوم الخميس، لبحث جاهزية وكفاءة الخطة التنفيذية لنقل الحجاج لعام 1438: ” إن دعم تنظيم عمل هذا النشاط في خلق فرص عمل للمواطنين وصلت إلى 167,000 فرصة عمل، مكنت المواطنين من الفئات العمرية المختلفة للعمل، فعلى سبيل المثال بلغ عدد السائقين 45156 للفئة العمرية بين 22-25 عاما، خلقت مجالاً جديداً للعمل الجزئي الحر ” .

وأفاد الدكتور الرميح أنه تم استحداث 67 ألف فرصة عمل جديدة وإحلال أكثر من 90 ألف وظيفة كانت مشغولة بالأجانب، مفيدًا أن التوطين يأتي نتيجة قناعة الهيئة بأنه مرتبط بجودة الخدمة، مدللاً ذلك بأن مستوى رضى مستخدمي مركبات التطبيقات ارتفع بعد توطينها.

وكشف السهلي أن عدد شركات التطبيقات المرخصة من قبل هيئة النقل العام لتوجيه المركبات بلغ 23 شركة، تعمل بشكل نظامي وبكفاءة في 26 مدينة في المملكة، وجميعها شركات نظامية مسجلة في منصة ” وصل ” .