وزير الخدمة المدنية: أنهينا إعلان الوظائف التعليمية في زمن قياسي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الخدمة المدنية المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن الوزارة سخرت كافة امكانياتها لإنهاء إعلان الوظائف التعليمية اليوم الخميس والبالغ عددها 8666 وظيفة، من خلال توحيد الجهود للإدارات المعنية والأنظمة الخاصة بالتوظيف، والتدقيق المتكامل لكافة إجراءات التقديم على نظام جدارة.

وأوضح أن الوزارة أنهت تلك الأعمال في زمن قياسي، وفقا للمنظومة الإلكترونية التي عكفت الوزارة على تطويرها وتحسينها وفقا لمتطلبات الأعمال، شاكراً في ذات الصدد وزارة التعليم على مجهوداتها في إنهاء الإعلان والتنسيق المتكامل مع وزارة الخدمة المدنية.

وأشار عصام إلى أن هذه الوظائف التعليمية التي يبلغ عددها 8666 وردت للوزارة مساء اليوم بناء على احتياج وزارة التعليم، وستشرف الوزارة على شغلها في الأيام المقبلة من حيث استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات، ومن ثم إنهاء إجراءات المطابقة كما هو محدد في الإعلان على موقع الوزارة الإلكتروني، حتى موعد الإعلان في وقت لاحق لأسماء المرشحين والمرشحات وتوجيههم لاستكمال إجراءات ترشيحهم ومباشرتهم لمهام أعمالهم.