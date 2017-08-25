وزير الخدمة المدنية: أنهينا إعلان الوظائف التعليمية في زمن قياسي - صحيفة صدى الالكترونية

وزير الخدمة المدنية: أنهينا إعلان الوظائف التعليمية في زمن قياسي
أكد وزير الخدمة المدنية المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن الوزارة سخرت كافة امكانياتها لإنهاء إعلان الوظائف التعليمية اليوم الخميس والبالغ عددها 8666 وظيفة، من خلال توحيد الجهود للإدارات المعنية والأنظمة الخاصة بالتوظيف، والتدقيق المتكامل لكافة إجراءات التقديم على نظام جدارة.
وأوضح أن الوزارة أنهت تلك الأعمال في زمن قياسي، وفقا للمنظومة الإلكترونية التي عكفت الوزارة على تطويرها وتحسينها وفقا لمتطلبات الأعمال، شاكراً في ذات الصدد وزارة التعليم على مجهوداتها في إنهاء الإعلان والتنسيق المتكامل مع وزارة الخدمة المدنية.
وأشار عصام إلى أن هذه الوظائف التعليمية التي يبلغ عددها 8666 وردت للوزارة مساء اليوم بناء على احتياج وزارة التعليم، وستشرف الوزارة على شغلها في الأيام المقبلة من حيث استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات، ومن ثم إنهاء إجراءات المطابقة كما هو محدد في الإعلان على موقع الوزارة الإلكتروني، حتى موعد الإعلان في وقت لاحق لأسماء المرشحين والمرشحات وتوجيههم لاستكمال إجراءات ترشيحهم ومباشرتهم لمهام أعمالهم.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16904 ] نشر منذ 10 ساعات
طيب زين
محمد[ عدد التعليقات: 1966 ] نشر منذ 10 ساعات
بعد مايدخلون الواسطات وبقي 100 وظيفه يعلنون بانهم بكل شفافيه وبالقرعه والواقع يكذبون علي الناس فعلا محتاجه للوظيفه ،
اكد كلامي شوفو مدارس البنات في محافظة بقيق و الظهران الدوحه وغيرها من المحافظات الاداريات والمدرسات من عائله وحده كن الوظائف لهم وراثه
راشد بن سعد[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 9 ساعات
وين العلاوة ياوزير الخدعة
الواقع[ عدد التعليقات: 5008 ] نشر منذ 7 ساعات
نتمنى إشراف حقوق الانسان والمتابعة منذ طريقة التقديم الى شغل الوظيفة بكل عدل وانصاف وهل هناك سهولة ووضوح في البوابة الاكترونية بجدارة كذلك لماذا لا بتم بيان سبب الرفض وعدم القبول للبعض
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2809 ] نشر منذ 19 دقيقة
إيه هَين .