خادم الحرمين يقيم مأدبة عشاء تكريماً لنائب رئيس مجلس الدولة بالصين - صحيفة صدى الالكترونية

خادم الحرمين يقيم مأدبة عشاء تكريماً لنائب رئيس مجلس الدولة بالصين
أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في جدة مساء اليوم الخميس، مأدبة عشاء تكريماً لنائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي.
ورحب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بنائب رئيس مجلس الدولة الصيني والوفد المرافق له، فيما أعرب تشانغ قاو لي عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما وجده في المملكة من حفاوة وتكريم.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2809 ] نشر منذ 12 دقيقة
ماهي غريبه علاه هذا هو مليكنا ابو الجود والكَرَم .
الله يحفظه ويبارك فيه ويطَوَل عمره ويجعَله ذِخراٌ لنا .
اللهم آمــــــــــــــــــــــــــــــين يارب العالمين .