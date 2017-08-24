خادم الحرمين يقيم مأدبة عشاء تكريماً لنائب رئيس مجلس الدولة بالصين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في جدة مساء اليوم الخميس، مأدبة عشاء تكريماً لنائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي.

ورحب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بنائب رئيس مجلس الدولة الصيني والوفد المرافق له، فيما أعرب تشانغ قاو لي عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما وجده في المملكة من حفاوة وتكريم.