 خادم الحرمين يقيم مأدبة عشاء تكريماً لنائب رئيس مجلس الدولة بالصين - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 25

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. خادم الحرمين يقيم مأدبة عشاء تكريماً لنائب رئيس مجلس الدولة بالصين

خادم الحرمين يقيم مأدبة عشاء تكريماً لنائب رئيس مجلس الدولة بالصين

خادم الحرمين يقيم مأدبة عشاء تكريماً لنائب رئيس مجلس الدولة بالصين
نايف السالم(صدى):

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في جدة مساء اليوم الخميس، مأدبة عشاء تكريماً لنائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي.

ورحب خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بنائب رئيس مجلس الدولة الصيني والوفد المرافق له، فيما أعرب تشانغ قاو لي عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما وجده في المملكة من حفاوة وتكريم.

 


الوسوم:, , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2809 ] نشر منذ 12 دقيقة

ماهي غريبه علاه هذا هو مليكنا ابو الجود والكَرَم .
الله يحفظه ويبارك فيه ويطَوَل عمره ويجعَله ذِخراٌ لنا .
اللهم آمــــــــــــــــــــــــــــــين يارب العالمين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *