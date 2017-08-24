بالفيديو.. " BBC " تشيد بعرض " أمن الحجيج " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ” BBC ” تشيد بعرض ” أمن الحجيج “
أشادت قناة البي بي سي البريطانية بالعرض العسكري الكبير الذي نفذته وحدات من الأفرع الأمنية المختصة بحفظ أمن الحجيج استعداداً لموسم الحج، والذي كان تحت رعاية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أول من أمس.
نشرت القناة مقطع فيديو مثير حمل عنوان ” هناك عروض عسكرية، وهناك عرض عسكري ضخم في مكة ” ، وعلق الفيديو على الكفاءة العالية للقوات الأمنية السعودية وجاهزيتها القصوى استعداداً لأي طارئ في موسم الحج، والذي يجتمع فيه الملايين من حول العالم لأداء مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام.
تضمن الفيديو لقطة مرعبة لأحد رجال الأمن وهو يقتحم بيديه إحدى السيارات المشتبه بها من الخلف, وعلقت القناة على اللقطة بالقول: ” هذه ليست لقطات لأحد أفلام الأكشن، إنها لقطات للقوات السعودية في عرض عسكري للقوات الأمنية السعودية، تظهر استعداداً متكاملاً لموسم الحج الذي سيبدأ في الأيام القليلة المقبلة ” .
د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 7508 ] نشر منذ 8 ساعات
« BBC » تشيد بنا ، ياحلاووة دا إيه الهنا اللي إحنا فيه دا زغرطي ياقملات🤣🤣😹
الظامي[ عدد التعليقات: 677 ] نشر منذ 6 ساعات
كفوووو ياصقور سلمان
الواقع[ عدد التعليقات: 5008 ] نشر منذ 5 ساعات
بختصار هؤلاء احفاد الصحابة يكفي ان في قلوبهم عقيدة التوحيد الخالص لله وفِي دمائهم جينات الفرسان وكل مسلم شريف وعربي اصيل يفرح بهؤلاء الابطال لأنهم يذودون عن الاماكن المقدسة عند كل مسلم وزيادة قوة للعرب
مطب[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 4 ساعات
كفوووو
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1791 ] نشر منذ 42 دقيقة
بارك الله في جهود دولتنا لخدمة الحجاج
وخدمة الاسلام والمسلمين