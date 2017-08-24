بالفيديو.. " BBC " تشيد بعرض " أمن الحجيج " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أشادت قناة البي بي سي البريطانية بالعرض العسكري الكبير الذي نفذته وحدات من الأفرع الأمنية المختصة بحفظ أمن الحجيج استعداداً لموسم الحج، والذي كان تحت رعاية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أول من أمس.

نشرت القناة مقطع فيديو مثير حمل عنوان ” هناك عروض عسكرية، وهناك عرض عسكري ضخم في مكة ” ، وعلق الفيديو على الكفاءة العالية للقوات الأمنية السعودية وجاهزيتها القصوى استعداداً لأي طارئ في موسم الحج، والذي يجتمع فيه الملايين من حول العالم لأداء مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام.

تضمن الفيديو لقطة مرعبة لأحد رجال الأمن وهو يقتحم بيديه إحدى السيارات المشتبه بها من الخلف, وعلقت القناة على اللقطة بالقول: ” هذه ليست لقطات لأحد أفلام الأكشن، إنها لقطات للقوات السعودية في عرض عسكري للقوات الأمنية السعودية، تظهر استعداداً متكاملاً لموسم الحج الذي سيبدأ في الأيام القليلة المقبلة ” .