الأخضر يبدأ التحضير لمواجهة الإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

وسط حضور ومتابعة سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت أجرى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس حصته التدريبية الأولى على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن البرنامج الإعدادي استعدادًا لمواجهة منتخب الإمارات في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، ثم تمرين الإحماء باستخدام الأقماع، بعدها تمرين التمرير المتنوع، عقِبها تمرين الاستحواذ، بعد ذلك أخضع المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك تمارين خاصة لبعض اللاعبين تنوعت ما بين الطريقة الهجومية والدفاعية.

واجتمع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت بلاعبي الفريق قبل الحصة التدريبية، أكد خلال اجتماعه على أهمية المرحلة الحالية وتطلعات الجميع في تحقيق الهدف المنشود، مؤكدًا ثقته باللاعبين وإمكانياتهم في حصد نقاط المواجهتين لنيل بطاقة التأهل نحو كأس العالم 2018.

كما عقد الجهاز الإداري والفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اجتماعًا عصر اليوم الخميس بلاعبي الأخضر وتم خلال الاجتماع رفع روح المعنوية والتأكيد على الانضباطية والجدية والاستفادة من الفترة الحالية التي تساعد على تحقيق المطلوب منه في المواجهتين القادمتين.

وسيجري الأخضر مساء يوم غدٍ الجمعة حصة تدريبية على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية عند السابعة والنصف.