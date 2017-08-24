 فتاة أمريكية تتحدث اللغة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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فتاة أمريكية تتحدث اللغة العربية




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