الإعلان عن نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أقيمت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2017/ 2018، مساء اليوم الخميس، بمدينة موناكو الفرنسية، وذلك باعتماد نفس القواعد من دون أي تغيير عما جرت عليه العادة في السنوات الأخيرة.

وإليكم نتائج قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا وذلك بعد حسب القرعة خلال الحفل المقام حاليا في مدينة موناكو :

المجموعة الأولى : بنفيكا ، مانشستر يونايتد ، بازل ، سسكا موسكو.

المجموعة الثانية : بايرن ميونخ ، باريس سان جيرمان ، اندرلخت ، سلتيك.

المجموعة الثالثة : تشيلسي ، أتلتيكو مدريد ، روما ، قره باخ.

المجموعة الرابعة : يوفنتوس ، برشلونة ، أولمبياكوس ، سبورتينج لشبونة.

المجموعة الخامسة : سبارتاك موسكو ، اشبيلية ، ليفربول ، ماريبور.

المجموعة السادسة : شاختار دونيتسك ، مانشستر سيتي ، نابولي ، فينورد.

المجموعة السابعة : موناكو ، بورتو ، بشكتاش ، لايبزيج.

المجموعة الثامنة : ريال مدريد ، بوروسيا دورتموند ، توتنهام ، أبويل.