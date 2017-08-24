صور مخلة تهز مواقع التواصل.. والفتاة ترد بفيديو صادم - صحيفة صدى الالكترونية

صور مخلة تهز مواقع التواصل.. والفتاة ترد بفيديو صادم
تعرضت فتاة مصرية تدعى مونيكا صدقي لموقف صعب طال سمعتها وأساء لها، بسبب صور لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل ” إنستجرام ” .
فوجئت الفتاة بأقاربها وأصدقائها يخبرونها بوجود صور خاصة لها في أحد ” الجروبات ” النسائية باسم فتاة أخرى تدعى سلمى حجازي وتطلب عريسا لها أو استقطاب أي شاب لصداقتها، وهو الأمر الذي أغضب أقاربها الذين ينتمون لعائلة صعيدية.
ردت مونيكا بفيديو لها اليوم الخميس على صفحتها على الفيسبوك برأت فيه نفسها من نشر الصور في الجروب، وأكدت أنها ليست عضوا فيه، وسألت متابعيها عما يمكن أن تتخذه من إجراءات لملاحقة مرتكب هذه الجريمة.
انتوا ازاي ممكن تدمروا انسان كدة !!!!
Posted by Kuki Sedki on Wednesday, August 23, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32769 ] نشر منذ 6 ساعات
اشتكيهم على ربك ، وهو المطلع على كل شيء ,,
.. حكم عادل سبحانه ، يُنف المظلوم من الظالم ,, انتهى الكلام ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 11175 ] نشر منذ 6 ساعات
اشتكيهم على ربك ، وهو المطلع على كل شيء ,,
سبحانه العادل في كل شي وناصر المظلوم
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2780 ] نشر منذ 6 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يكون في عونها .
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1797 ] نشر منذ 6 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل
في اي شخص يحب يفضح
عورات الناس
درة البسامي[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 6 ساعات
كان الله في عونها …
الله لا يسلّطنا ولا يسلّط علينا…
ابوبدر[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يا اختي ينتقم لك منهم . والله عيب ان احد يحاول ايذاء اي مخلوق . اشتكيهم على رب عينه ماتنام ولا يغفل وقولي حسبي الله ونعم الوكيل
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14086 ] نشر منذ 4 ساعات
مسكينه الله يكون في عونها
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3869 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبها الله وكفى على من اذاهاوسعى لتخريب سمعتها ربك يمهل ولايهمل الله المستعان ولايبلانا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16904 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينصرك عليهم والله قهر .الصو. بلا
همس ~[ عدد التعليقات: 452 ] نشر منذ 32 دقيقة
مسكينه ؛
بس كل واحد يحتفظ بصوره لنفسه ولا يحطها لاعلى صفحه شخصيه ولا عامه ~
الله يسترنا بستره ~
همس ~[ عدد التعليقات: 452 ] نشر منذ 30 دقيقة
لفت نظري اسمها مونيكا واهلها صعايده ~
والله تطور الصعيد 😅😅