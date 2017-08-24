صور مخلة تهز مواقع التواصل.. والفتاة ترد بفيديو صادم - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تعرضت فتاة مصرية تدعى مونيكا صدقي لموقف صعب طال سمعتها وأساء لها، بسبب صور لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل ” إنستجرام ” .

فوجئت الفتاة بأقاربها وأصدقائها يخبرونها بوجود صور خاصة لها في أحد ” الجروبات ” النسائية باسم فتاة أخرى تدعى سلمى حجازي وتطلب عريسا لها أو استقطاب أي شاب لصداقتها، وهو الأمر الذي أغضب أقاربها الذين ينتمون لعائلة صعيدية.

ردت مونيكا بفيديو لها اليوم الخميس على صفحتها على الفيسبوك برأت فيه نفسها من نشر الصور في الجروب، وأكدت أنها ليست عضوا فيه، وسألت متابعيها عما يمكن أن تتخذه من إجراءات لملاحقة مرتكب هذه الجريمة.