بالفيديو.. نهاية مأساوية لفتيات مع مفحطين في الطوقي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشباب وبنات في عمر الزهور أغراهم التهور بممارسة التفحيط في بر الطوقي شمال مدينة الرياض، فكان الثمن حياتهم.

وأظهر مقطع الفيديو، عدد من الشباب والبنات يستقلون سيارة فاخرة ويبدو عليهم السعادة قبل بدء التفحيط، ولكن سرعان ما تحول إلي النهاية مأساوية .. ليشرب الأسفلت من دمائهم حتي الموت.