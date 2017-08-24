بالفيديو.. نهاية مأساوية لفتيات مع مفحطين في الطوقي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. نهاية مأساوية لفتيات مع مفحطين في الطوقي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشباب وبنات في عمر الزهور أغراهم التهور بممارسة التفحيط في بر الطوقي شمال مدينة الرياض، فكان الثمن حياتهم.
وأظهر مقطع الفيديو، عدد من الشباب والبنات يستقلون سيارة فاخرة ويبدو عليهم السعادة قبل بدء التفحيط، ولكن سرعان ما تحول إلي النهاية مأساوية .. ليشرب الأسفلت من دمائهم حتي الموت.
alfahd42[ عدد التعليقات: 11175 ] نشر منذ 6 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7508 ] نشر منذ 6 ساعات
[ ضحايا ] مالهم والي
أنتج وفك بالشوارع أهم شئ يقال عنك وعنها متزوجين.
أعتقد هذي هي النوعية اللي يتباهى بهم الرسول عليه الصلاة و السلام يوم القيامة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32769 ] نشر منذ 6 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4885 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يهدي حال المسلمين
ام بدر[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 5 ساعات
هذي نتيجه إلغاء الهيئه والقادم أدهى وأمر
ابو يزن[ عدد التعليقات: 574 ] نشر منذ 5 ساعات
الله لايبلانا المجاهرة بالمعاصي ونهايتهم هلاك استغفر الله.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1087 ] نشر منذ 5 ساعات
الله المستعان
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 5 ساعات
لاحول ولاقوة إلا بالله.
اللهم إهدنا وعافنا وأعف عنا .
الواقع[ عدد التعليقات: 5005 ] نشر منذ 5 ساعات
مايسمى الدرباوية الذين لو تغسلهم بستم ما نظفوا سبب التفحيط والواط والمخدرات غير تكوين عصابات متمردة على القيم والاخلاق اشكالهم معروفة للجميع من خلال ربطة الرأس والشعر وملابسه المتسخة ورائحته النتنة لذلك نتمى القبض على اصحاب هذه المواصفات العفنة وايداعهم زريبة البهائم التي هي انظف منهم كذلك نتمنى عدم دخولهم بهذه الصفات للمدارس والجامعات ولا الدوائر الحكومية لان بلادنا بلاد الحرمين لا تتشرف بوجودهم
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 1837 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يعفو عنا وعنهم
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10562 ] نشر منذ 5 ساعات
الاعمال بخواتيمها
الله عدل لن يظلم
راعية العلاقات والرجال
ستكون نهايتها هكذا وستبعث على ماماتت عليه
فلله الحمد من قبل ومن بعد
اقتص منهم رب السماء قبل القضاء
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1786 ] نشر منذ 5 ساعات
انا لله وانا اليه راجعون
كلامك صح يام بدر
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1916 ] نشر منذ 4 ساعات
انا لله وانا اليه راجعون
وين اهاليهم عنهم معقوله ما يدرون عنهم ابد
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 1837 ] نشر منذ 4 ساعات
ادعوا لهم بالرحمه
الله يرحمهم ويعفو عنا وعنهم
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5426 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم نسألك حسن الخاتمة هذي دعاوي مسلمين عليهم
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9258 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمدلله اللي اخذ ارؤاحهم وريح البلاد والعباد منهم
وكماان البنات الواطيات ذؤلي موتتهم احسن من العار اللي بيلحق اهاليهم 🙊👌🌚
نعيم الحربي[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 2 ساعتين
كويس
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1908 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يرحمهم ولعل بهذا الحادث عبرة لغيرهم
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 13 دقيقة
والله مامداني ارمش ولا فهمت شي من الفوديو
كله فوتر شورب ماغير ذا النشطون في توتر يرسلون ذا الخرابيط
ليت من يجمع كل ذا النشطون وينطلهم في سجن الملز