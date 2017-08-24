بالفيديو.. مواطن يصور احتراق سيارته بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يصور احتراق سيارته بالرياض
وثق مواطن التهام النار لسيارته بالكامل، وهو يبدي حسرته عليها وعجزه عن إنقاذ ما أكلته النار منها، عبر مقطع فيديو، نشره اليوم الخميس على حسابه بـ ” إنستجرام ” ، مؤكدا أن الحريق اندلع دون سبب واضح.
وأظهر الفيديو اندلاع النيران بقوة في السيارة، أثناء وقوفها على حافة طريق خريص بالعاصمة الرياض، وهو يرد على آخرين: ” والله ما سويت شي، هي احترقت فجأة ” .
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 1003 ] نشر منذ 2 ساعتين
وجركل النزين وش وضعه
الله يعوضك خير
الحمدلله على السلامه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16882 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعوضك خير
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 1003 ] نشر منذ 2 ساعتين
جركل لبنزين حق ايش
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 1003 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياخوفي يكون محرقها بنفسه من شان يتصور وينزل بالانستقرام وينشهرررررررررررررررررررررر
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 1003 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعوضه خير ولايبلانا ولايبلا المسلمين
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32766 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعوضك خيراً منها وأبرك ,, آمين ,,
الابهاوي[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا ماهو بنزين
هذا موية الديتر خضراء
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2780 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله . في الحديد ولافي العبيد . الحمدلله على سلامته .
سعد[ عدد التعليقات: 291 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش نوع السيارة ؟
alfahd42[ عدد التعليقات: 11175 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله
الحمدلله على السلامه
شلولخ[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 دقائق
شكله مركب زينون تجاري عند اليمنا النصابين اللي في الغرابي شرت عليه وحرق السيارة! أو حاط شاحن جوال من أبو 10 ريال من التموينات اللي في الحارة! هاي آخرة اللي يبغى يوفر ويسوي فيها شطارة ويقلك أشتري ستندر وأركب عليها إضافات تجاري! لو شريت فل كامل من أول بالزيادة شوي في القسط بس يكون كل شي أصلي من مصنعه!