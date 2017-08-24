 بالفيديو.. مواطن يصور احتراق سيارته بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 24

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالفيديو.. مواطن يصور احتراق سيارته بالرياض
  • نشر : منذ 2 ساعتين
  • 1٬391
  • 11
  • حوادث

بالفيديو.. مواطن يصور احتراق سيارته بالرياض

بالفيديو.. مواطن يصور احتراق سيارته بالرياض
علي القحطاني(صدى):

وثق مواطن التهام النار لسيارته بالكامل، وهو يبدي حسرته عليها وعجزه عن إنقاذ ما أكلته النار منها، عبر مقطع فيديو، نشره اليوم الخميس على حسابه بـ ” إنستجرام ” ، مؤكدا أن الحريق اندلع دون سبب واضح.

وأظهر الفيديو اندلاع النيران بقوة في السيارة، أثناء وقوفها على حافة طريق خريص بالعاصمة الرياض، وهو يرد على آخرين: ” والله ما سويت شي، هي احترقت فجأة ” .

 

 


الوسوم:, , ,

11 تعليق

[ عدد التعليقات: 1003 ] نشر منذ 2 ساعتين

وجركل النزين وش وضعه

الله يعوضك خير

الحمدلله على السلامه

[ عدد التعليقات: 1003 ] نشر منذ 2 ساعتين

جركل لبنزين حق ايش

[ عدد التعليقات: 1003 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياخوفي يكون محرقها بنفسه من شان يتصور وينزل بالانستقرام وينشهرررررررررررررررررررررر

[ عدد التعليقات: 1003 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعوضه خير ولايبلانا ولايبلا المسلمين

[ عدد التعليقات: 32766 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعوضك خيراً منها وأبرك ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا ماهو بنزين
هذا موية الديتر خضراء

[ عدد التعليقات: 2780 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة إلا بالله . في الحديد ولافي العبيد . الحمدلله على سلامته .

[ عدد التعليقات: 291 ] نشر منذ 2 ساعتين

وش نوع السيارة ؟

[ عدد التعليقات: 11175 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة إلا بالله
الحمدلله على السلامه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 دقائق

شكله مركب زينون تجاري عند اليمنا النصابين اللي في الغرابي شرت عليه وحرق السيارة! أو حاط شاحن جوال من أبو 10 ريال من التموينات اللي في الحارة! هاي آخرة اللي يبغى يوفر ويسوي فيها شطارة ويقلك أشتري ستندر وأركب عليها إضافات تجاري! لو شريت فل كامل من أول بالزيادة شوي في القسط بس يكون كل شي أصلي من مصنعه!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *