بالفيديو.. مواطن يصور احتراق سيارته بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وثق مواطن التهام النار لسيارته بالكامل، وهو يبدي حسرته عليها وعجزه عن إنقاذ ما أكلته النار منها، عبر مقطع فيديو، نشره اليوم الخميس على حسابه بـ ” إنستجرام ” ، مؤكدا أن الحريق اندلع دون سبب واضح.

وأظهر الفيديو اندلاع النيران بقوة في السيارة، أثناء وقوفها على حافة طريق خريص بالعاصمة الرياض، وهو يرد على آخرين: ” والله ما سويت شي، هي احترقت فجأة ” .