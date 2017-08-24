عام دراسي جديد بدون تخصصات جديدة بجامعة الحدود الشمالية في طريف - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

لم يتبقى سوى أيام قليله ويبدأ عام دراسي جديد لتتكرر من جديد خيبة الأمل عند أهالي محافظة طريف شمال السعودية، لعدم افتتاح تخصصات جديده تخدم سوق العمل في فرعي جامعة الحدود الشمالية للبنين والبنات في المحافظة ليبدأ عام جديد من معاناة أبنائهم وبناتهم للبحث عن تخصصات؛ طالما حلموا بها في جامعات المدن والمحافظات المجاورة .

وتكبد مخاطر السفر وتحمل مصاريف السكن والمواصلات بينما يحرم البعض من دراسة تخصص حلم به من أول يوم وطأة قدمه باب المدرسة لعدم قدرة عائلته على تحمل هذه المصاريف من سكن ومواصلات وخلافه من أمور المعيشة.

تواصلت صحيفة ” صدى ” ، مع المتحدث الرسمي لجامعة الحدود الشمالية الدكتور مفضي الشراري خلال الأيام الماضية ولم يتم الرد حتى تاريخ نشر الخبر.