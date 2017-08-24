بالصور.. وصول ميسي ورونالدو إلى موناكو لحضور حفل اليويفا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

وصل ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادى برشلونة الإسبانى، وكريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وريال مدريد الإسبانى، إمارة ” موناكو ” الفرنسية، لحضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” .

ويتنافس كريستيانو رونالدو مع حارس مرمى المنتخب الإيطالى ونادى يوفنتوس جيانلويجى بوفون والمهاجم الأرجنتينى ونجم برشلونة الإسبانى ليونيل ميسي على الفوز بالجائزة، كما يتساوى كريستيانو رونالدو مع ليونيل ميسى نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسبانى فى عدد مرات الحصول على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا ” مرتين ” .

وحصل ليونيل ميسى على النسخة الأولى من جائزة أفضل لاعب فى أوروبا عام 2011، وحصل عليها زميله أندريس إنييستا بنسختها الثانية عام 2012، بينما كان الفائز فى النسخة الثالثة فى عام 2013 هو لاعب بايرن ميونخ الألمانى، الفرنسى فرانك ريبيرى، قبل أن يفوز بها كريستيانو رونالدو عام 2014، وفى 2015 حصل عليها ليونيل ميسي، وأخيرًا رونالدو يفوز بها للمرة الثانية فى تاريخه عام 2016.