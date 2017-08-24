الداخلية المصرية تغلق قناة فضائية بدون ترخيص تبث السحر والدجل والشعوذة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

نجحت مباحث الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية المصرية، فى ضبط أحد الأشخاص لإدارته قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بدون ترخيص بمدينة نصر، تبث برامج دجل وشعوذة للنصب على المواطنين.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، مفادها اضطلاع ” محمد . أ ” مقيم بالفشن ببنى سويف، بإنشاء قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بدون ترخيص بأحد العقارات فى مدينة نصر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر القناة وضبط مالكها، وبتفتيش مقر القناة تم ضبط الأجهزة المستخدمة فى عمليات التصوير والمونتاج والبث، وبعض برامج التوك شو التى تم تصويرها داخل الاستوديو الخاص بالقناة، والتى من بينها برامج دجل وشعودة تدعى علاج المس والسحر للتواصل مع المواطنين والنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.