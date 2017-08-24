العثور على جثة أربعيني مفقود داخل مزرعة بالقطيف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

عثرت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية، على جثة مواطن أربعيني متغيب داخل مزرعة في بلدة حزم أم الساهك التابعة لمنطقة القطيف.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأنه عند السابعة من مساء أمس الأربعاء تبلغ مركز شرطة صفوى بمحافظة القطيف من أحد المواطنين عن عثوره على شقيقه المتغيب منذ يومين متوفى داخل مزرعة تابعة لهم في بلدة حزم أم الساهك.

وباشر المختصون بالشرطة البلاغ حيث عثر على المتوفى الذي تبين بأنه مواطن أربعيني، فيما لم يلاحظ ظاهريا وجود أي دلائل أو مؤشرات لجنائية الوفاة.

وتم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى لاستكمال الفحوص من قبل الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وشرع المختصون في استكمال الاجراءات اللازمة تمهيدا لتسليم ذويه الجثمان.