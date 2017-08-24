⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. قوة إعصار هونج كونج تقلب السيارات - صحيفة صدى الالكترونية

هونج كونج(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من مقاطع الفيديو التي تظهر قوة الإعصار الذي ضرب هونج كونج أمس الأربعاء، وتسبب في انقلاب السيارات، واقتلاع عدد من الأشجار، وإصابة العشرات، وإغراق الشوارع بمياه المحيط في المناطق المطلة على الساحل.

وبدت في الفيديوهات شدة الإعصار ” هاتو ” الذي صُنف ضمن أعلى مستوى للأعاصير (المستوى العاشر)، حيث تسبب في أرجحة بعض الطائرات الكبيرة المتوقفة بالمطار، والرافعات الضخمة بأعالي البنايات قيد الإنشاء، إلى جانب رمي وإسقاط الأشخاص على الأرض.

وكانت السلطات في هونج كونج أرسلت تحذيرات مشددة بوصول الإعصار، مشيرة إلى خطورته، وهو ما دفعها لإجلاء آلاف السكان على طول الساحل الصيني، وإعادة سفن الصيد إلى الميناء.