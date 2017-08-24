 امسكوه لا يطيح - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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امسكوه لا يطيح




8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1764 ] نشر منذ 1 ساعة

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
والله متمزع ضحك

[ عدد التعليقات: 32737 ] نشر منذ 1 ساعة

علامه ؟؟

[ عدد التعليقات: 1764 ] نشر منذ 1 ساعة

ابو محمد
هذا لابس نظارات ثلاثية الابعاد
ومشغلين له لعبة قطار الموت😅

[ عدد التعليقات: 2767 ] نشر منذ 1 ساعة

.🤣🤣.ههههههه.😁😁.ههههههه.😅😅.هههههه.😂😂.

[ عدد التعليقات: 32737 ] نشر منذ 1 ساعة

اشوا اللي ماوصخ المكان ,, الله يعزك ويكرمك ,,

[ عدد التعليقات: 9255 ] نشر منذ 54 دقيقة

ويؤصخ المكاان ليهه شفت المقطع عادي !!
🤔🤔🤔🤔

[ عدد التعليقات: 878 ] نشر منذ 9 دقائق

الموت يازويان

🤣🤣.ههههههه.😁😁.ههههههه.😅😅.هههههه.😂😂.

[ عدد التعليقات: 16879 ] نشر منذ 3 دقائق

😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

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