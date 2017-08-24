في جراحة نادرة.. " سعود الطبية " تنهي معاناة طفلة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

نجحت مدينة الملك سعود الطبية من خلال فريق طبي متخصص في جراحات العمود الفقري، بقيادة الاستشاري معتصم عبيدات، في إجراء جراحة نادرة ومعقدة، تمكنت خلالها من تقويم العمود الفقري لطفلة كانت تعاني من انحراف شديد في العمود الفقري، عرقل نموها، وحرمها من المشي بشكل طبيعي.

وأوضح الفريق الطبي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أهل الطفلة التى تبلغ 11 عاما، لاحظوا وجود انحراف في العمود الفقري يعرقل نموها، بلغ 80 درجة نحو الجانب الأيسر، مما أعاقها عن المشي وممارسة الحياة الطبيعية.

وأشار الفريق الطبي، إلى أن العملية تكللت بالنجاح، وتم تقويم العمود الفقري، واستطاعت الطفلة النهوض والمشي في ثالث يوم لها بعد نجاح العملية.