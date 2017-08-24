العرب خارج قائمة " فوربس " لأغنى 100 تقني - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

خلت قائمة ” فوربس ” لأغنى مائة تقني من رجال الأعمال العرب، حيث لم يدخل أي منهم هذه القائمة للعام 2017.

وأحتل الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، وفق تقرير مجلة ” فوربس ” الأمريكية الصادر مؤخرا، المركز الأول بـ 84.5 بليون دولار، فيما حل جيف بيزوس، مؤسس عملاق التجارة الالكترونية ” أمازون ” ، في المركز الثاني بـ 81.7 بليون دولار، وفي حين جاء مارك زوكربيرج، مؤسس موقع فيسبوك، في المرتبة الثالثة بـ 69.6 بليون دولار.