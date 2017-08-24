 المهرة تنتقد البنات الي يلبسون كعب في شغلهم - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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المهرة تنتقد البنات الي يلبسون كعب في شغلهم




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1793 ] نشر منذ 6 ساعات

ياحبكم يالبنات تدققون في بعض
😂😂😂😂
هذا لو لبستو ثياب وش بيصير فيكم
😂😂كل وحدة تتورط في الازرار
😂😂😂😂😂😂😂😂
مش آدر اتخيل الموؤف ده😅

[ عدد التعليقات: 1285 ] نشر منذ 3 دقائق

حكيمه ياشيخه مهره ,, ليتهم رقدو او لعبو كيرم ,,,

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