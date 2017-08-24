المهرة تنتقد البنات الي يلبسون كعب في شغلهم - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 24
أغسطس
ياحبكم يالبنات تدققون في بعض
😂😂😂😂
هذا لو لبستو ثياب وش بيصير فيكم
😂😂كل وحدة تتورط في الازرار
😂😂😂😂😂😂😂😂
مش آدر اتخيل الموؤف ده😅
حكيمه ياشيخه مهره ,, ليتهم رقدو او لعبو كيرم ,,,
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↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1793 ] نشر منذ 6 ساعات
ياحبكم يالبنات تدققون في بعض
😂😂😂😂
هذا لو لبستو ثياب وش بيصير فيكم
😂😂كل وحدة تتورط في الازرار
😂😂😂😂😂😂😂😂
مش آدر اتخيل الموؤف ده😅
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1285 ] نشر منذ 3 دقائق
حكيمه ياشيخه مهره ,, ليتهم رقدو او لعبو كيرم ,,,