 يزيد الراجحي يهدي عبدالعزيز جميل سيارة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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يزيد الراجحي يهدي عبدالعزيز جميل سيارة




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 7 ساعات

رزقه يستاهل عبدالعزيز وماقصر يزيد

[ عدد التعليقات: 1793 ] نشر منذ 7 ساعات

من كثر الفضاوه صارو فاضين
💥كم ف في ذلك😆

[ عدد التعليقات: 1285 ] نشر منذ 9 دقائق

نصيحه يايزيد , اسس جمعيه خيريه واصرف بما تجود به نفسك ع الفقراء والمعففين واجرك عظيم عندالله ,,,

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