يزيد الراجحي يهدي عبدالعزيز جميل سيارة - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 24
أغسطس
رزقه يستاهل عبدالعزيز وماقصر يزيد
من كثر الفضاوه صارو فاضين
💥كم ف في ذلك😆
زمن التافهين
نصيحه يايزيد , اسس جمعيه خيريه واصرف بما تجود به نفسك ع الفقراء والمعففين واجرك عظيم عندالله ,,,
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابوبدر[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 7 ساعات
رزقه يستاهل عبدالعزيز وماقصر يزيد
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1793 ] نشر منذ 7 ساعات
من كثر الفضاوه صارو فاضين
💥كم ف في ذلك😆
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 800 ] نشر منذ 5 ساعات
زمن التافهين
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1285 ] نشر منذ 9 دقائق
نصيحه يايزيد , اسس جمعيه خيريه واصرف بما تجود به نفسك ع الفقراء والمعففين واجرك عظيم عندالله ,,,