 دخل عليهم كلب وهم يصلون بالمسجد - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 24

    أغسطس

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دخل عليهم كلب وهم يصلون بالمسجد




6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1793 ] نشر منذ 7 ساعات

في هذي الحالة
💥هل يقطع الصلاة ويجب اعادتها؟؟

[ عدد التعليقات: 32769 ] نشر منذ 6 ساعات

اعتقد نعم يااخ ابو تركي ,, والله اعلم ,,

,, يبغالنا نسأل المشايخ في مثل هاالموضوع ، مثل فضيلة الشيخ الفوزان او فضيلة الشيخ المغامسي ,,

,, بس ما بينوا وين المكان ,,

[ عدد التعليقات: 1285 ] نشر منذ 14 دقيقة

يجوز ان يقطع الصلاة ,,,

[ عدد التعليقات: 1235 ] نشر منذ 2 دقيقتين

الله المستعان الكلب ما تعرض لهم بشي بس يركض

الخوف هذا ليش

راحوا الرياجيل

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