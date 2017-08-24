دخل عليهم كلب وهم يصلون بالمسجد - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 24
أغسطس
فجعهم
في هذي الحالة
💥هل يقطع الصلاة ويجب اعادتها؟؟
اعتقد نعم يااخ ابو تركي ,, والله اعلم ,,
,, يبغالنا نسأل المشايخ في مثل هاالموضوع ، مثل فضيلة الشيخ الفوزان او فضيلة الشيخ المغامسي ,,
,, بس ما بينوا وين المكان ,,
يجوز ان يقطع الصلاة ,,,
الله المستعان الكلب ما تعرض لهم بشي بس يركض
الخوف هذا ليش
راحوا الرياجيل
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↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1793 ] نشر منذ 7 ساعات
فجعهم
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1793 ] نشر منذ 7 ساعات
في هذي الحالة
💥هل يقطع الصلاة ويجب اعادتها؟؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32769 ] نشر منذ 6 ساعات
اعتقد نعم يااخ ابو تركي ,, والله اعلم ,,
,, يبغالنا نسأل المشايخ في مثل هاالموضوع ، مثل فضيلة الشيخ الفوزان او فضيلة الشيخ المغامسي ,,
,, بس ما بينوا وين المكان ,,
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1285 ] نشر منذ 14 دقيقة
يجوز ان يقطع الصلاة ,,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16894 ] نشر منذ 4 دقائق
الله المستعان الكلب ما تعرض لهم بشي بس يركض
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 1235 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله المستعان الكلب ما تعرض لهم بشي بس يركض
الخوف هذا ليش
راحوا الرياجيل