العالمي يطارد لاعبه السابق - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

كلف مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي، محامي لملاحقة الباراجواني ايالا بعد الإنباء التي تردت عن انضمامه إلى نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، خلال الصيف الجاري.

وطالب النصر لاعبه السابق ايالا بمبلغ 5.5 مليون دولار، بعدما وقع على عقد انضمامه الى النادي الأرجنتيني دون موافقة إدارة العالمي.

وسبق للنصر تحديد مبلغ 5.5 مليون دولار، للتخلي عن فيكتور أيالا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما طلب المحترف الباراجواني الرحيل عن دوري جميل بسبب عدم تأقلم أسرته على الحياة في السعودية.