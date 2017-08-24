حلا الترك تُثير ضجة بإطلالتها الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أثارت النجمة البحرينية الشابة حلا الترك ، ضجة بين متابعيها عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب ظهورها بإطلالة جديدة في صورة لها على غلاف مجلة woman بنسختها البحرينية .

حيث ظهرت النجمة البحرينية حلا الترك في الصورة بمكياج وأزياء شبابية بعيدة عن مرحلة المراهقة لتحصد صورتها عدد كبير من التعليقات خاصةً وأن عدد كبير منهم كتب من خلال تعليقاتهم أنهم لم يعد يجدون حلا الترك الصغيرة بل تغيرت وظهرت أكبر عمراً عن عمرها الحقيقي.

يٌشار إلى أن انتقال النجمة البحرينية حلا الترك لمنزل والدتها تسبب بخلافات بينها وبين والدها وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة خاصةً وأن الكثير من وسائل الإعلام استضافت النجمة حلا الترك بعد أن انتقلت لمنزل والدتها ولاحظوا الفروقات التي بدت عليها فور انتقالها لمنزل والدتها من ناحية الأزياء والمكياج والصحة والدراسة.