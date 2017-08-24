4 أمور تجعل زوجك لا يعتذر منك أبداً - صحيفة صدى الالكترونية

4 أمور تجعل زوجك لا يعتذر منك أبداً
كثيراً ما تشعر الزوجة بالغضب حينما يحدث موقفٌ معينٌ من زوجها وتجده لا يعتذر منها، وتنتابها حالةٌ من الضيق والقلق عن السبب الذي يكمن وراء عدم اعتذاره، وهل هو كبريائه أم أمرٌ آخر، وهنا سنسوق لكِ مجموعة من الأمور تجعل الزوج يأبى الإعتذار، تعرفي عليها.
إليكِ 4 أمور تجعل زوجك لا يعتذر لكِ:
• إذا كنتِ لا تسامحيه:
لدى الرجل قناعة لا تتزعزع بأن المرأة لا تسامح أبداً ولا تنسى الإهانة، ولذلك يقول الرجل في نفسه إنه حتى لو اعتذر فإن ذلك لن يفيد في شيء، فيختصر الطريق ويقرر عدم الاعتذار، كما يعتقد الرجل أن المرأة سوف تذكر له الخطأ الذي ارتكبه مدى الحياة، فهو يرى أنها صاحبة قلب أسود ودائماً ما ستذكره بما فعله معها في السابق وأنها لن تنسى الموضوع أبداً، وهنا يقرر عدم الاعتذار كي لا تترسخ معتقداتها في ذهنها وتظن داخل قرارة نفسها أنها على حق.
• إذا كنتِ مخطئة:
إذا كانت المرأة مخطئة في تصرفاتها فالطبع لن يعتذر الرجل، لذا لا تفكري أبداً أن زوجك قد يعتذر لكِ عن خطأ بدر منه إذا كنتِ أنتِ المخطئة في حقه في بداية الأمر، وهنا يجب عليك أن تبادري أنت أولاً بالاعتذار.
• ثقافة الاعتذار:
إن ثقافة الاعتذار في المجتمع الشرقي غير موجودة إلى حدٍ ما، فالرجل الذي يعتذر نقول عنه مخطئ، وننظر له وكأنه مكسور ومذلول، أما الشخص الذي يتم الاعتذار له، فهو لا يقدر قيمة هذا الاعتذار بل سنجده يتعالى على من أمامه ويتعامل معه معاملة السيد للعبد، والرجل يعتقد أن المرأة سوف تفعل معه ذلك أيضاً، أي أنها ستصور نفسها قوية وحازمة بل وتتعالى عليه وتنفعل إذا ما قام هو بالاعتذار لها، ولذلك فالرجل لا يعتذر.
• الخوف من التعود:
المرأة تريد أن يتعامل معها شريكها بشكلٍ ثابتٍ ولا يتغير لكي لا تفاجأ بتصرفات وانفعالات غريبة وغير متوقعة، وإذا قام الرجل بالاعتذار لها فسوف تعتقد أن هذا أسلوبه وسوف ترتاح جداً لهذا الأسلوب ولن ترضى عنه بديلاً فيما بعد، وهنا الرجل يخشى من حدوث هذا التعود لكي لا تترك له البيت كل حينٍ لمجرد أنه لم يقول لها أنا آسف يا حياتي، بل يريد أن يعودها أن تتحمل وتصمت وأن الاعتذار يكون تفضلاً منه وليس واجباً عليه في كل موقف.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9255 ] نشر منذ 3 ساعات
مكررر 😜
برق[ عدد التعليقات: 10619 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيعتذر منتس ورجله فوق ارقبته ☺️☺️ الا اذا كان متزوج من ثانيه
فاعتقد انه مستغني عنتس وعن الاعتذار
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3849 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه😊هي والله وياكثر ماتكررت المواضيع وتعبنانرمس وهي نفسها😂تحولت امارتيه😂😊 على راسي😊الاشقاء في الامارات الشقيقه😊💚❤
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16879 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههه………………………………..
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10539 ] نشر منذ 2 ساعتين
ثقافة الاعتذار 🤔🤔
يقول انها ليست موجوده في المجتمع الشرقي
بلعكس موجوده ولكن 😂😂😂
مو زي ماتتخيلون
الرجل ::اعذريني حبيبتي
المراه:: عادي حبيبي مسموح يائلبي
نوووووووووووووو
الاعتذار عندنا لغه خرساء فقط لها مدلولات وكل وحده تشغل مخها وتعرف زوجها وتفهم عليه
وانتهينا حركات لميس ومهند موعندنا انتي في منطقه تحدها الصحاري من ٣جهات صحراء الدهناء والنفود والربع الخالي 😊
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 878 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
امسكيه مع اللي انتي خابره يخر ويعتذرررررررررررررررررررررررررر
والا اقطعي عنه اللي خبري خبرك
ههههههههههههههههههههههههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14073 ] نشر منذ 29 دقيقة
كوني ذكيه وجيبي راسه 😉😅
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10539 ] نشر منذ 27 دقيقة
التعود
عوديه ع اللي تبين 👈هذه عبارات الساذجات اللي تظن ان الرجل ينقدر عليه او تتحكم فيه
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.اذا غيرك نجحت معها سياسة 👈عوديه او ربيه 😊 فمن المؤكد انها مع خروف ✋ لاجدال في ذلك
لان الرجل الحقيقي لن يسمح لامرأه بالسيطره عليه او التحكم فيه لاي سبب كان 😊
.
.المرأه تستطيع ان تأسر الرجل وتسيطر عليه في👈احترامها لنفسها اولا وثم ثقتها بنفسها
والقليل من النساء من يكن من هذه الفئه الاغلب من فئه 👈عوديه ربيه 😂😂😂 سلامات يأمة الله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16879 ] نشر منذ 11 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10539 ] نشر منذ 5 دقائق
اضحكي يامحرومه الله لايحرمك فضله 😂😂😂