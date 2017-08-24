نجلاء بدر تصف زوجها بالشخصية المٌقززة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

وصفت الفنانة المصرية نجلاء بدر ، زوجها الحالي بأنه شخصية مٌقززة ما أثار ضجة بين متابعيها بتصريحاتها حول لقائها الأول بزوجها.

وقالت نجلاء أثناء حلولها ضيفة على برنامج ” من طاقتك لسلامو عليكم” الذي تقدمه إذاعة ” راديو إنرجي ” إنها كانت تستبعد الزواج من زوجها الحالي رجل الأعمال محمد عفيفي ، وكشفت أنها كانت تعتبره شخصية مقززة قبل أن تكتشف العكس، حيث كان معروفاً بمغازلة الفتيات وهي الصفة التي لا تحبها لدى الرجل.

وتابعت أن أصدقاءها كانوا يؤكدون لها دائماً أنه شخص محترم للغاية خلافاً لاعتقادها. وذكرت أنها التقته مصادفة خلال حضورها حفل زفاف صديق مشترك حيث تحدثت إليه واكتشفت أنه بالفعل عكس ما كانت تعتقد ولاحظت أنه يتمتع بخفة الدم وهي صفة تحبها كثيراً.

ووجهت نصيحة للفتيات دعتهنّ من خلالها إلى عدم الزواج قبل بلوغهنّ سن الـ30. وأوضحت أن هذا يمنحهنّ فرصة اختيار شريك الحياة بنضج وثقة ، وأضافت أنها لو كانت تزوجت في سن صغيرة لكانت انفصلت عن زوجها بعد مدة قصيرة.