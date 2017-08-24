بعد خلعها للحجاب إيمان الشميطي ترد على منتقديها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

واجهت المطربة المغربية ايمان الشميطي ، الأنتقادات التي تعرضت لها عقب نشرها صور لها لأول مرة دون حجاب ، قائلة ، هو اللي محجبة بتبين عنقها ” ، في إشارة منها إلى أنها لم تكن ترتدي الحجاب المعروف، لتنهي حالة الجدل وتؤكد أن قرارها نهائي.

وكانت قد أثارت ايمان الشميطي حالة من الجدل بسبب ظهورها لأول مرة دون حجاب، ونشرت صورة عبر حسابها على ” فيسبوك ” بعد أن خلعته ، وتباينت ردود أفعال أصدقاء نجمة برنامج المواهب ” آراب جوت تالنت ” ، منهم من تفاجئ بقرارها، ومنهم من رأى أنها حريتها الشخصية التي لا يجب التدخل فيها.

وتسائل البعض حول قرارها، وهل تنوي العودة عنه أم أنه نهائي، ما أثار أستياء إيمان من تدخل الكثيرين في خصوصياتها بعد قرارها بخلع الحجاب، وفضلت أن تركز في أعمالها الفنية الجديدة التي تجهز لها.