تدشين المرحلة الثانية لرئاسة هيئة الامر بالمعروف - صحيفة صدى الالكترونية

ابراهيم الزهراني(صدى):

دشن معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند المرحلة الثانية من ربط المراكز التوجيهية للهيئة بالمدينة المنورة بغرفة العمليات بمكة المكرمة.

وتعمل غرفة العمليات الميدانية للهيئة بحمى المشاعر وفق أعلى المواصفات التقنية لنقل البث الحي من مواقع عمل المراكز التوجيهية، وتبقي أفراد تلك المراكز على تواصل مباشر مع القيادات الميدانية والآمرين المناوبين الذين يباشرون المتابعة والتوجيه للحالات الميدانية أولاً بأول على مدار الساعة.

وبنجاح التشغيل التجريبي لغرفة العمليات في نقل البث المباشر للعمل الميداني في موسم حج 37، فقد اعتمد معالي الرئيس العام الخطة التنفيذية للجنة العمليات ووجه بتوسعة غرفة العمليات لتشمل جميع المراكز التوجيهية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالبث الحي، والتغطية الذكية عبر ربطها عبر الاتصال اللاسلكي بغرفة العمليات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة مبادرات أطلقتها الرئاسة في مشاركتها في الحج هذا العام منها إطلاق تطبيق (مبرور) وتدشين صفحة خاصة بالحج عبر موقع الرئاسة العامة على الإنترنت وتدشين أجهزة تواصل التي تغذي هواتف الحجاج بالمواد التوجيهية وتفعيل المنصة التوعوية والمصليات المتنقلة، التي تعكس الدعم الكبير الذي تلقاه الرئاسة العامة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.