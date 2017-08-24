بالفيديو.. عمرو خالد: 3 مبادئ من النبي للأمة في خطبة الوداع - صحيفة صدى الالكترونية

مصطفى محمود(صدى):

قال الداعية الإسلامي الدكتور عمرو خالد، إن النبي صل الله عليه وسلم وجه العديد من الوصايا الهامة للبشرية عامة، وليس للمسلمين فقط، خلال ” حجة الوداع ” التي كانت في العام العاشر الهجري، أي قبل وفاته بأربعة أشهر، وهي الحجة الوحيدة التي حجها رحمة بأمته وتخفيفًا على المسلمين لكي لا يشق عليهم.

وأضاف في الحلقة الأولى من برنامج ” حجة الوداع ” – الذي يقدمه طوال العشر أيام الأول من شهر ذي الحجة المبارك – أن ” الإسلام وضع قواعد محددة للحج، لذا أرسل أبو بكر الصديق للحج بالناس قبله بعام رفقة بالعرب وتمهيدا لتأسيس قواعد حج بيت الله الحرام ” .

وتابع: ” كان صل الله عليه وسلم يعلم أنها آخر حجة له، وأنه لن يلتقي بالمسلمين مجتمعين مرة أخرى، قائلاً: ” أيها الناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فاستمعوا لي ” ، حيث لخص رسالته الكريمة في هذه الحجة، لذا سميت ” حجة الوداع ” .

وأوضح أن ” أول ما نتعلمه من حجة وداع الحبيب الرحمة والتواضع لله عز وجل، فكان يقول: “اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة ” .

ولفت إلى أن النبي حينما قال ” خذوا عني مناسككم ” كان يقصد أن يتطلع المسلمون لكل فعل وقول قام به، أثناء الحج وكذلك الأخلاقيات في الحج والتعامل مع جيران بيت الله الحرام.

وقال خالد، إن ” النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثلاث خطب في الكعبة ومنى وعرفات، بحضور ما يقرب من 120 ألف من العرب، فكانت الوصايا الأخيرة والهامة للبشرية عامة وليس للمسلمين فقط، قبل لقاءه لربه عز وجل ” .

وأشار إلى أن المبدأ الأول في خطبة الوداع فهو: ” أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد ” ، فقد وثق النبي لحقوق الإنسان قبل أن يعرفها أحد، ألا وهو حرمة الدماء والأعراض، ولم يفرق بين مسلم وغير مسلم فهي حرمة مغلظة كحرمة المسجد أو سفك الدم يوم عرفة.

وتابع: ” يجب علينا أن نتبرأ من عرض الناس أو سفك دمائهم، أو الخوض في أعراضهم، واتهامهم بالباطل والبهتان، حتى لا نرتكب كبيرة حرمها علينا رسول الله صل الله عليه وسلم ” .

ويقدم خالد برنامج ” حجة الوداع ” على موقعه الرسمي على ” يوتيوب ” وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” .

وتقوم فكرة البرنامج على وصف حجة الوداع روحيًا ودينيًا، باعتبارها الحجة التي ودع النبي فيها أصحابه وأمته قبل وفاته، في إشارة إلى ضرورة أن يودع المسلمون أخطاء الماضي مع البدء من جديد بتنفيذ وصايا النبي في حجة الوداع.

وأوضح خالد، أن البرنامج يعمل على نقل إحساس مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خطوة بخطوة في حجة الوداع حيث يتمنى كل مسلم الحج على نفس طريقة النبي بتحرير الروح والقلب والعقل.

