الحوثيون يعتقلون العشرات من أنصار صالح في صنعاء - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

اعتقلت ميليشيات الحوثي اليوم الخميس، العشرات من أنصار الرئيس اليمني السابق على عبدلله صالح خلال مغادرتهم ميدان السبعين بعد مسيرة شارك فيها الرئيس السابق صالح وقيادات حزب المؤتمر الشعبي في صنعاء، وفقا لمصادر محلية يمنية.

وقالت المصادر: “إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين ميليشيات الحوثى وأنصار الرئيس السابق على عبدلله صالح في ميدان السبعين في صنعاء “.

واضافت أن الميليشيات قامت أيضا بالاعتداء على الصحفيين الموالين للرئيس السابق صالح، فضلا عن مصادرة كاميرات التصوير وقطع بث القناة التابعة للرئيس السابق من ميدان السبعين.

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة صالح، أعلن – في وقت سابق – رفضه هيمنة ميليشيات الحوثي على القرار في صنعاء، وذلك خلال مسيرة حاشدة في ميدان السبعين، تزامنا مع إحياء الذكرى الـ35 لتأسيس الحزب.