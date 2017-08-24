تيريزا ماي تعتذر عن خطأ ارتكبته الداخلية البريطانية - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

اعتذرت وزارة الداخلية البريطانية عن إرسال حوالي مائة رسالة عن طريق الخطأ، إلى مواطنين أوروبيين يقيمون بالمملكة المتحدة، تطالبهم فيها بمغادرة البلاد أو مواجهة ترحليهم.

ووفقا لصحيفة التلغراف البريطانية فقد أمضى مسؤولون من وزارة الداخلية يوم أمس، في الاتصال بهؤلاء الذين تلقوا الرسائل، ليقولوا لهم ” نأسف ” ، ويشرحوا لهم أنه ما حدث كان خطأ مؤسفاً.

ويحق لمواطني الاتحاد الأوروبي العيش في بريطانيا في ظل قواعد حرية التنقل، على الرغم من أن هذا الحق سوف ينتهي للوافدين الجدد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفقا لنتيجة البريكست.

إلا أن المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قال إن الخطأ لم يكن ناجماً عن أي شيء يتعلق بانسحاب بريطانيا من أوروبا.

في الوقت نفسه ظهرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نفسها، وهي تعتذر في فيديو نشره موقع التلغراف عن ما حدث من خطأ ” مؤسف ” مع هؤلاء الأوروبيين.

وقالت ماي إنه خطأ مؤسف، وأريد أن أؤكد أن المواطنين الأوروبيين المقيمين هنا سوف يحافظون على وضعيتهم؛ وأوضحت أن الوزارة قامت بالاتصال بهؤلاء الأشخاص والاعتذار لهم.