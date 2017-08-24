مليشيا الحوثي تغتال رجل أعمال وتفجر منزل مواطن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قتلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، رجل الأعمال علي مبارك سالمين، بعملية قنص مباشرة استهدفته وهو داخل سيارته أثناء مروره من منطقة العبور باتجاه الحمى عبر طريق عسيلان النقوب بمحافظة شبوة شرق اليمن.

وقالت مصادر محلية إن استهداف الحوثيين لرجل أعمال وأحد كبار التجار في مديرية عسيلان، ومدني لم يحمل يوماً سلاحاً، جريمة جديدة تضاف إلى سجلهم المثقل بجرائم ضد الإنسانية.

وفي ذات السياق، فجرت ميليشيات الحوثي منزل المواطن ناصر دبوه محسن المصري في مديرية عسيلان، بعد أقل من شهرين على تفجير منزل آخر له في ذات المديرية بذريعة مساندته للجيش الوطني والحكومة الشرعية.

وقال شهود عيان إن مسلحين حوثيين اقتحموا المنطقة الواقع فيها منزل المصري جنوبي غرب عسيلان وفخخوه بالمتفجرات، ومن ثم فجروه بالكامل. وأفادوا أن هذا المنزل هو آخر منازل آل دبوه في عسيلان، بعد تفجير منازلهم السابقة من قبل ميليشيات الحوثي التي تستخدم هذه الوسيلة منذ انقلابها على السلطة الشرعية قبل حوالي ثلاثة أعوام كأداة للانتقام من معارضي مشروعها الطائفي الإيراني، في سابقة لم تحدث في تاريخ اليمن.