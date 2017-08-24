بالصور.. تعليم الليث تحتفل بختام الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية - صحيفة صدى الالكترونية

حامدالعمري (صدى):

اختتمت مساء أمس فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع ” حقال ” ، والتي أقامتها إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم تعليم الكبار، واستمرت لمدة شهرين واستفاد منها أكثر من ١٩٣ دارسا من جميع القرى والهجر التابعة لمزكري حقال ووربوع العين في محافظة أضم.

أقيمت الاحتفالية بحضور رئيس مركز حقال المكلف حماد الزهراني، ومستشار مدير التعليم عبدالرحمن بن حسين باعفيف، ومدير مكتب التعليم بربوع العين ساطي بن عطية المالكي، وعدد من القيادات التربوية والتعليمية في الإدارة .

وبارك مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث والمشرف العام على الحملة مرعي بن محمد البركاتي للدارسين اجتيازهم لبرنامج الحملة ، وهنأ الجميع على ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية ومثمرة تعكس مدى الجهود التي بذلت من قبل مختلف الجهات الداعمة والمشاركة ، مؤكداً أهمية الحملة في توعية أهالي القرى المستهدفة وتعليمهم مبادئ القراءة والكتابة والحساب وتوعيتهم في مختلف المجالات الدينية والاجتماعية والصحية والاجتماعية والبيطرية .

وأشاد ( البركاتي ) بجهود الدولة رعاها الله ممثلة في وزارة التعليم ، والتي تنفق بسخاء سبيل القضاء على الأمية و نشر التعليم والمعرفة في كل أرجاء البلاد واهتمامها ودعمها المتواصل ببرامج محو الأمية وحملات التوعية بتعليم الليث و التي كان لها أبلغ الأثر في انخفاض معدل الأمية بين أوساط السكان .

وعبر ” البركاتي ” عن بالغ شكره و تقديره للدراسين على حرصهم على طلب العلم و الانضباط و الحضور باستمرار إلى مراكز الحملة .

كما عبر عن شكره وتقديره لكل الجهات الداعمة و المشاركة ، و ومشايخ وأهالي مركز حقال، ووجه شكره و تقديره للمدير التنفيذي للحملة وجميع المعلمين الذين بذلوا الوقت والجهد وتركوا الأهل والأولاد من أجل تعليم الدارسين ، وكانوا نموذجاً للعطاء والتفاعل و الإنجاز بالرغم من صعوبة التضاريس و تباعد القرى .

وأشاد بالقطاعات الحكومية التي أسهمت في تنفيذ الحملة وهي وزارة الشؤون الإسلامية والصحة والشؤون الاجتماعية والزراعة والثقافة والإعلام، والتلفزيون السعودي ووكالة الأنباء السعودية وعدد من الصحف الورقية والإلكترونية و شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجديد وجمعيات البر الخيرية الخيرية .

كما ألقى رئيس قسم تعليم الكبار بتعليم الليث والمدير التنفيذي للحملة، مدة بن علي الثعلبي، كلمة أشار فيها إلى أن تنفيذ الحملة جاء انطلاقاً من حرص وزارة التعليم على إقامة حملات محو الأمية في الأماكن البعيدة والنائية للمواطنين الذين لم يتسنّ لهم الالتحاق بمدارس التعليم العام.

وأضاف أن الحملة اشتملت على كثير من البرامج التعليمية والتوعوية والتوجيهية والاجتماعية والصحية والبيطرية والتثقيفية، وتوزيع المساهمات الخيرية والعينية على الدارسين المستفيدين من الحملة.

معبرا عن شكره لكافة المشاركين والداعمين والمعلمين الذين كانوا مثالا للإخلاص والتفاني.

مؤكدا نجاح كافة الخطط والبرامج التي تم تنفيذها خلال سير إقامة الحملة في ظل دعم وتوجيه ومتابعة سعادة مدير التعليم الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي وكافة الزملاء في الإدارة العامة لتعليم الكبار بوزارة التعليم.

فيما عبر الأهالي في كلمة ألقاها نيابة عنهم الأستاذ فهد بن رشيد الجميعي، المحاضر بالكلية الجامعية بمحافظة القنفذة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لإدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم تعليم الكبار على اهتمامهم بأهالي مركز حقال وجهدهم المبذول لإنجاح فعاليات حملة التوعية ومحو الأمية، لما لها من إثر إيجابي في نشر الوعي التعليمي والديني والثقافي والاجتماعي والصحي بين الأهالي .

وكان الحفل قد شهد عرض فيلم وثائقي عن أبرز برامج ومنجزات الحملة ومراكزها بالاضافة الى القصائد الشعرية وفن العرضة الجنوبية.

وفي ختام الحفل تم تكريم الدارسين المتميزين في الحملة، والفائزين في مسابقة ( القرآن الكريم والسنة النبوية)، كما تم تكريم المعلمين والموظفين المشاركين وكافة الجهات الداعمة والمشاركة في تنظيم فعاليات الحملة والإعلاميين الذين اسمهوا في تغطية الحملة إعلاميا بالتعاون مع قسم الإعلام التربوي بإدارة التعليم.

وفي الختام تم توديع الدارسين، وكذلك المعلمين المشاركين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

