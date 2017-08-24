انهيار 18 حاجا إفريقيا بعد رفض شركة طيران نقلهم من القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

شهدت صالة الترانزيت بمطار القاهرة اليوم الخميس مأساة إنسانية حيث إنهار 19 حاجا من دولة مالى بعد رفض شركة طيران النيل نقلهم على رحلتها المتجهة إلى جدة لعدم السماح لها بنقل حاملى تأشيرات الحج وبدأت سلطات المطار فى البحث عن حل لأزمتهم.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة طيران النيل رقم 127 والمتجهة إلى جدة تبين وجود 19 راكبا من دولة مالى قادمين على رحلة الخطوط المغربية رقم 272 من كازابلانكا فى طريقهم لأداء مناسك الحج وبفحص تأشيراتهم تبين أنها تأشيرات حج فرفضت شركة طيران النيل نقلهم على الطائرة رغم حصولهم على حجز مؤكد عليها وذلك بسبب عدم موافقة السلطات السعودية لشركات الطيران الخاصة ومن بينها طيران النيل لنقل حاملى تأشيرات الحج وفور علم الحجاج الذين يرتدون ملابس الإحرام أصيبوا بحالة إنهيار شديد خوفا من عدم تمكنهم من السفر وتطوع عدد من مسئولى مطار القاهرة لإجراء إتصالات بحثا عن حل لسفرهم قبل إنتهاء موعد دخول حاملى تأشيرات الحج للمملكة العربية السعودية.