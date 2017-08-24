وفاة الإعلامية فاطمة النجدي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

توفيت، اليوم الخميس، المذيعة المصرية فاطمة النجدي، بعد صراع مع المرض.

والراحلة كانت تعمل في مجموعة قنوات ” أون تي في ” ، وبدأت كمذيعة نشرة في التلفزيون المصري، وعملت فيه 9 سنوات كمقدمة للنشرة الجوية، ثم قدمت فقرات في برنامج ” صباح الخير يا مصر” والقناة الثقافية، ثم انتقلت إلى التلفزيون الكويتي لتقديم برنامج اقتصادي، ثم عادت إلى مصر لتعمل في قناة الساعة الليبية، ثم ” مودرن تي في ” .

و استقرت مؤخرا في قناة ” أون تي في ” ، إلا أنها حصلت على إجازة من يناير الماضي لأسباب خاصة بمرضها.