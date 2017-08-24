 وفاة الإعلامية فاطمة النجدي - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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وفاة الإعلامية فاطمة النجدي

وفاة الإعلامية فاطمة النجدي
القاهرة(صدى):

توفيت، اليوم الخميس، المذيعة المصرية فاطمة النجدي، بعد صراع مع المرض.

والراحلة كانت تعمل في مجموعة قنوات ” أون تي في ” ، وبدأت كمذيعة نشرة في التلفزيون المصري، وعملت فيه 9 سنوات كمقدمة للنشرة الجوية، ثم قدمت فقرات في برنامج ” صباح الخير يا مصر” والقناة الثقافية، ثم انتقلت إلى التلفزيون الكويتي لتقديم برنامج اقتصادي، ثم عادت إلى مصر لتعمل في قناة الساعة الليبية، ثم ” مودرن تي في ” .

و استقرت مؤخرا في قناة ” أون تي في ” ، إلا أنها حصلت على إجازة من يناير الماضي لأسباب خاصة بمرضها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 372 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمها واموات المسلمين

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