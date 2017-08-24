فنانة تعتنق الإسلام للطلاق من زوجها المسيحي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثار تداول وثيقة تٌظهر اعتناق الفنانة اللبنانية دولي شاهين للإسلام ، ثورة غضب عارمة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشر معلومات تضمنت أسباب اعتناقها للإسلام وهو الطلاق من زوجها المسيحي وليس لانها أرادت دخول الإسلام برغبتها .

حيث أشار المستند الموثق من السفارة اللبنانية في القاهرة إلى أن دوللي جوزف أبو شاهين كانت مسيحية كاثوليكية وتحولت إلى الإسلام السني. وعرف أن سبب ذلك هو رغبتها بالحصول على الطلاق من زوجها رجل الأعمال اللبناني المسيحي سامي سليم.

ويُذكر أن الممثلة تزوجت بعد ذلك المخرج باخوس علوان قبل انفصالهما منذ 3 أعوام ، ويشار إلى أن الممثلة المصرية هالة صدقي كانت تحولت إلى الإسلام لتحصل على الطلاق من زوجها الأول ثم عادت للمسيحية بعد ذلك.