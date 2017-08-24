انتحار طفلة الـ 14 عاماً عقب شجار مع والدتها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أقدمت طفلة في الـ 14 من عمرها تٌدعى كلو موريس ، على الانتحار ، بشنق نفسها داخل غرفة نومها ، عقب وقوع شجار مع والدتها .

وتعود الواقعة عندما عثر والد الطفلة عليها وهى معلقة داخل غرفة نومها بعد ساعات من شجار لها مع والدتها خلال إجازة نصف العام الدراسي.

ولم تجد محاولات والد الفتاة بإجراء الإنعاش القلبي والرئوي لها لمحاولة إنقاذ حياتها، فقد كانت قد فارقت العالم.

وقال الرقيب ماثيو برين من شرطة مدينة بريستول بالمملكة المتحدة ، إن دوافع المراهقة لقتل نفسها كانت ” غير واضحة “.

فيما وصفتها صديقتها بالسنة الثامنة في مدرسة بريدج، بأنها كانت ” صديقة رائعة وجميلة “.

وذكر تقرير صادر عن الدكتور ساراس هوسدورجا الطبيب العام المشرف على الفتاة ، أنها لم تظهر أي علامات أو مشاكل في الصحة العقلية.