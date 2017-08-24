انتحار طفلة الـ 14 عاماً عقب شجار مع والدتها - صحيفة صدى الالكترونية

انتحار طفلة الـ 14 عاماً عقب شجار مع والدتها
أقدمت طفلة في الـ 14 من عمرها تٌدعى كلو موريس ، على الانتحار ، بشنق نفسها داخل غرفة نومها ، عقب وقوع شجار مع والدتها .
وتعود الواقعة عندما عثر والد الطفلة عليها وهى معلقة داخل غرفة نومها بعد ساعات من شجار لها مع والدتها خلال إجازة نصف العام الدراسي.
ولم تجد محاولات والد الفتاة بإجراء الإنعاش القلبي والرئوي لها لمحاولة إنقاذ حياتها، فقد كانت قد فارقت العالم.
وقال الرقيب ماثيو برين من شرطة مدينة بريستول بالمملكة المتحدة ، إن دوافع المراهقة لقتل نفسها كانت ” غير واضحة “.
فيما وصفتها صديقتها بالسنة الثامنة في مدرسة بريدج، بأنها كانت ” صديقة رائعة وجميلة “.
وذكر تقرير صادر عن الدكتور ساراس هوسدورجا الطبيب العام المشرف على الفتاة ، أنها لم تظهر أي علامات أو مشاكل في الصحة العقلية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32769 ] نشر منذ 11 ساعة
يمكن تبي تكتشف العالم الآخر ، مثل ماقال غيرها ,,
،، لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14086 ] نشر منذ 11 ساعة
الله المستعان الحمد لله بس
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2780 ] نشر منذ 10 ساعات
خسرت دنياها وآخرتها . جهنم وبئس المصير .
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 1837 ] نشر منذ 9 ساعات
هم ماعندهم حل غير الانتحار
الله لايبلانا
نحمد الله على نعمة الاسلام
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 1837 ] نشر منذ 9 ساعات
دانه انتي هنا وادور عليك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3869 ] نشر منذ 7 ساعات
الله المستعان
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18511 ] نشر منذ 7 ساعات
مايقدم على الأنتحار ف الظروف الصعبة الا شخص شجاع
وقلبه قوي
مو بعض ربعنا الي لازم تصوير وتجتمع الناس
وشوفوني ابنتحر وووووووو
وفالأخير تلقاه بكفتيربا
ولا جالس يألف فلم هندي🤔
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14086 ] نشر منذ 7 ساعات
انشغل وافضى 😆
مجرد رأي[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 7 ساعات
حياه خاويه ياعيش بلا معنى ياانتحار
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10562 ] نشر منذ 3 ساعات
نفس بنت جيرانا عمرها ١٢
انتحرت عشان اهلها ماجابوا لها جوال 😓
طير[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 3 ساعات
انتي متاكده ؟ لايكون انتحرت من شوفتك بصراحه بعض الناس جيرتهم تجيب الانتحار ههههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16904 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان.
برق[ عدد التعليقات: 10639 ] نشر منذ 3 ساعات
التنشئة هااااامه جدا جدا
يغفل الآباء أهميّة تنشئة الأطفال التنشئة السليمه فتنعكس الامور رأسا
على عَقِب فالكِبر ، ويعتقد الآباء ان مهمتهم فقط في توفير الطعام والمسكن
ولا يهتمون في تغذية النفس بالنصح والإرشاد ، فيصبح الطفل عندما يكبر
خاوي من الداخل ، فتحدث الكارثه عندما يظهر للوالدين ان الطفل لا يعرف
شي
قيل ان سن الخامسه للطفل مهمه للغايه فهي السن التي يحتفظ فيها الطفل
بكل شي واذا كبر بدا يستعيد ما خزّنه في الخامسه
لذا يجب على الوالدين الاهتمام بهذه السن اهتمام بااااااالغ ، ويجب ان لا
يظهر من الوالدين اي شي سئ امام الطفل حتى لا يتم برمجته في العقل الباطن،
والشي بالشئ يٌذكر
قيل ان سن ١٨ هو سن الثبات العقلي للجنسين بمعنى ان سن ال ١٨ هي السن
التي سيجري عليها شخصة الشاب او الشابه
بمعنى انتظر / ي لنفسك الان وستجد ان عقلك هو عقلك بسن ال ١٨ مع اختلاف
الثقافه بسبب مواصله التعليم من خلافه ،،، وهنا اتكلم عن الشعور الداخلي الذي
يشعره الانسان بهذه السن
الخوف – الطموح – الثقه – حٌسن الكلام – أدب الحوار – الرغبات الداخليه
وغيرها الكثير والكثير من الاشياء الموجودة لدى الجنسين
سن الثامنة ١٨ خطييييير جدا جدا جدا
من لديه أبناء او اخوان او اخوات في هذا السن بالذات فاليحاول تعزيز شخصيتهم
في هذا السن لانها ستستمر هذه الشخصيه معه طوال العمر
لاتنسوني من صالح دعواتكم
برق[ عدد التعليقات: 10639 ] نشر منذ 3 ساعات
هاعانوني علمتكم ياحبّاني بعلوم جديده😘
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10562 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا المهم
وليس تكاثروا 👈كالبهايم
كان من الاجدر وضع هالمشاركه في موضوع البارحه
ممن يرى التربيه فقط مأكل مشرب وملبس
ويدخله مدرسه ذات مخرجات ضعيفه اهم شي
يخلف درزن
وين الناس الراقيه التي تكتفي ب ٣و٤ وتربيهم بكل ماتعنيه التربيه
.الامير الشاب محمد بن سلمان حين رزق بمولود ساله المذيع من باب الدعابه كم عندك طفل قال ٣ قال المذيع فقط ثلاثه قال خلااااص ياخوي جيلنا غير عن اجدادنا
انظروا لرقي والتفكير الراقي 😍👍
برق[ عدد التعليقات: 10639 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش موضوع البارح امّوله ؟؟
برق[ عدد التعليقات: 10639 ] نشر منذ 2 ساعتين
امل
يومنّك قريتي الكلام اللي انا كتبته فوق ” حسّيتي اني امتثقف والا لا ؟؟
بصراحه جاوبيني 😉😉😉
درة البسامي[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 1 ساعة
حديثك جميل وذو شجون…
يعطيك العافية أخ برق…
اتفق معك في أغلبه…
# شخصياً …أؤمن بأن من الأسباب الرئيسية لصلاح الأبناء هو النية السليمة والنقية للآباء ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) أراها وأشعر بها وأعيشها….
# التنشئة الدينية بطريقة لينة وهينة لها أثر كبير وفعال في نفوس الأبناء….
# القدوة الحسنة للأبناء من خلال تجسيد الآباء للسلوك الحسن – فالتربية لا تكون من خلال أفعل ذلك ولا تفعل ذلك – فلا يخفى على شريف علمكم دقة الأطفال في مراقبة وتقليد الكبار…
# الاهتمام بالأبناء وإظهار ذلك لهم ( مهما كان الأمر ) فهذا يعزز حب الأبناء للآباء من يقلل بشكل كبير ( إن لم يكن بشكل نهائي ) مشاكل ومشاكسات الأبناء ( إن المحب لمن يحب مطيع)
# كما أن الاهتمام يجب أن يبدأ من تاريخ ميلاد الطفل ولا يوجد عمر أهم من عمر ولا مرحلة عمرية أهم من مرحلة ..فكل مرحلة لها أهميتها وطريقة التعامل الخاصة فيها….( لا زلت أتذكر موقف لي مع والدي رحمه الله وأنا لم أتجاوز الثمانية أشهر ).
برق[ عدد التعليقات: 10639 ] نشر منذ 23 دقيقة
اماااااا ثمانيه أشهر 😂😂😂😂 وش خليتي لمسيلمه يادره 😳😳😳
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10562 ] نشر منذ 19 دقيقة
وينكم عن موضوع مبارح 😤😤
ماغير انا وديم ع طاولة النقاش
وكلن شب حريق من عنده
كلامكم هذا محله في خبر 👈المنظفات والمعقمات بعالم المرأه
وليس هنا جاء متأخر جداااااا
همس ~[ عدد التعليقات: 452 ] نشر منذ 14 دقيقة
انتحرت عشان تهاوشت مع امها 😕~
الدلع الزايد مصيبه ~