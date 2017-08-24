العلامات الأولى لاقتراب موعد الولادة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تخشى حوامل كثيرات من اقتراب ساعة الحسم: موعد الولادة؛ إذ تنطوي على قلق وألم كثير بالنسبة لهن.

ثمة علامات كثيرة ترمز لاقتراب الولادة، التي عادة ما يخبر الطبيب عن موعدها مسبقاًُ.

إليكِ علامات تنذر باقتراب ساعة الولادة:

1 – أخذ الجنين وضعيته النهائية، أي الرأس للأسفل والجسد للأعلى. ستخبركِ الطبيبة بهذه الوضعية من خلال فحص الألترا ساوند.

2 – توقف نمو الجنين؛ ذلك أنه وصل المرحلة النهائية التي سيصل إليها داخل الأحشاء.

3 – الآلام في أسفل الظهر بطريقة منتظمة وشديدة في مرات، تنذر بقرب الولادة ووصول الجنين لوزنه النهائي.

4 – الإسهال الشديد وبطريقة مستمرة وبغضّ النظر عن نوع الطعام الذي تتناولين.