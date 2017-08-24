 العلامات الأولى لاقتراب موعد الولادة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 24

    أغسطس

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العلامات الأولى لاقتراب موعد الولادة

العلامات الأولى لاقتراب موعد الولادة
نورة الشهري(صدى):

تخشى حوامل كثيرات من اقتراب ساعة الحسم: موعد الولادة؛ إذ تنطوي على قلق وألم كثير بالنسبة لهن.

ثمة علامات كثيرة ترمز لاقتراب الولادة، التي عادة ما يخبر الطبيب عن موعدها مسبقاًُ.

إليكِ علامات تنذر باقتراب ساعة الولادة:

1 – أخذ الجنين وضعيته النهائية، أي الرأس للأسفل والجسد للأعلى. ستخبركِ الطبيبة بهذه الوضعية من خلال فحص الألترا ساوند.

2 – توقف نمو الجنين؛ ذلك أنه وصل المرحلة النهائية التي سيصل إليها داخل الأحشاء.

3 – الآلام في أسفل الظهر بطريقة منتظمة وشديدة في مرات، تنذر بقرب الولادة ووصول الجنين لوزنه النهائي.

4 – الإسهال الشديد وبطريقة مستمرة وبغضّ النظر عن نوع الطعام الذي تتناولين.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10534 ] نشر منذ 41 دقيقة

يقول تخشى الحامل اقتراب ساعة الولاده 🤔
متأكدين انها تخشى وتخاف 😁
هذه بعد سنه جاي والده مره ثانيه وثالثه وعاشره قال تخشى قال 😂😂

[ عدد التعليقات: 11158 ] نشر منذ 29 دقيقة

تخشى ووقت الولاده تقول معد اعودها وبعد 39يوم من الولاده متكشخه وناسيه كل شي وجالسه تجهز

[ عدد التعليقات: 10534 ] نشر منذ 23 دقيقة

الفهد
صحيح والله😂😂😂😂
هذا الواقع ولا ماكان شفنا عيال البطه طول بعض

[ عدد التعليقات: 16867 ] نشر منذ 20 دقيقة

هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه طيب

[ عدد التعليقات: 3843 ] نشر منذ 12 دقيقة

ههههه مراحل الحسم😂😊يسرالله لهن وبارك

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