العلامات الأولى لاقتراب موعد الولادة - صحيفة صدى الالكترونية

العلامات الأولى لاقتراب موعد الولادة
تخشى حوامل كثيرات من اقتراب ساعة الحسم: موعد الولادة؛ إذ تنطوي على قلق وألم كثير بالنسبة لهن.
ثمة علامات كثيرة ترمز لاقتراب الولادة، التي عادة ما يخبر الطبيب عن موعدها مسبقاًُ.
إليكِ علامات تنذر باقتراب ساعة الولادة:
1 – أخذ الجنين وضعيته النهائية، أي الرأس للأسفل والجسد للأعلى. ستخبركِ الطبيبة بهذه الوضعية من خلال فحص الألترا ساوند.
2 – توقف نمو الجنين؛ ذلك أنه وصل المرحلة النهائية التي سيصل إليها داخل الأحشاء.
3 – الآلام في أسفل الظهر بطريقة منتظمة وشديدة في مرات، تنذر بقرب الولادة ووصول الجنين لوزنه النهائي.
4 – الإسهال الشديد وبطريقة مستمرة وبغضّ النظر عن نوع الطعام الذي تتناولين.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10534 ] نشر منذ 41 دقيقة
يقول تخشى الحامل اقتراب ساعة الولاده 🤔
متأكدين انها تخشى وتخاف 😁
هذه بعد سنه جاي والده مره ثانيه وثالثه وعاشره قال تخشى قال 😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 11158 ] نشر منذ 29 دقيقة
تخشى ووقت الولاده تقول معد اعودها وبعد 39يوم من الولاده متكشخه وناسيه كل شي وجالسه تجهز
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10534 ] نشر منذ 23 دقيقة
الفهد
صحيح والله😂😂😂😂
هذا الواقع ولا ماكان شفنا عيال البطه طول بعض
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16867 ] نشر منذ 20 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه طيب
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3843 ] نشر منذ 12 دقيقة
ههههه مراحل الحسم😂😊يسرالله لهن وبارك