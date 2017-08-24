تغريدة لمدير " CIA " تثير الجدل على التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أثارت تغريدة لبعض الرموز والحروف نشرها المدير السابق لجهاز الاستخبارات الأمريكية “CIA“، جين مايكل هايدن، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ظن البعض أنها كلمة مرور حسابه الشخصي على “ تويتر ” وفقًا لما جاء على موقع “ جيزمودو ” التقني.

من جانبه نفى هايدن الأمر وقال إن السبب وراء هذه التغريدة الغريبة أن الهاتف كان مفتوحًا خلال وضعه في جيبه ما أطلق تلك التغريدة برموزها المبهمة.

لم يقتنع المستخدمون بالتبرير، ومن بينهم باحث أمني غرّد عبر حسابه على تويتر ” @X0rz ” محللاً الأمر بأنه يستحيل أن يكون مجرد غلطة، ونشر صورة للوحة المفاتيح، شارحاً كيف يمكن كتابة تلك الحروف، وكيف أنها متباعدة التوزيع من حيث أماكنها على اللوحة ما يؤكد أنها مكتوبة بشكل مقصود.

واستنكر ساخرًا من هايدن بالقول ” الحل الوحيد أن يكون قام بهذه الفعلة عبر المشي بأقدامه على جهاز الكمبيوتر الخاص به ” .