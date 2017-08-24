⁠⁠⁠⁠⁠أمريكا تهدد بعقوبات إضافية على 4 دول - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ديفيد لابان، إن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات إضافية على أربع دول، وذلك لأن هذه الدول ” لا تتعاون مع طلبات إعادة مواطنيها ” إليها.

وامتنع المتحدث – اليوم الخميس – عن ذكر العقوبات المحتملة أو أسماء الدول الأربع التي قد تفرض عليها عقوبات إضافية، من بينها الحرمان من تأشيرات السفر.

ويمكن لوزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي معاقبة الدول التي لا تتعاون، لكنها استخدمت سلطة العقاب مرتين فقط خلال السنوات الخمسة عشر الماضية.

وكان مسئول بالوزارة مقرب من المناقشات أوضح في وقت سابق أن الدول الأربع قيد البحث هي كامبوديا وإريتريا وغينيا وسيراليون.

كما ذكرت وزارة الأمن الداخلي أن لديها أوامر نهائية بترحيل 35 ألف كوبي، لهم سوابق جنائية، لكن كوبا ترفض قبولهم.