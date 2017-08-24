بالفيديو.. زوج يبث لحظة دهسه على الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لرجل تركي بث على الهواء مباشرة، واقعة دهسه بسيارة أثناء انتظار وجبة الطعام أمام مطعم بمدينة سمسون شمالي تركيا.

وكشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية، أن الزوج التركي أمير تيميل (26 عاماً) كان ينتظر وجبة العشاء مع زوجته ” توجب ” (25 عاماً)، خارج مطعم بمنطقة الكديم بمدينة سمسون، حين قرر فجأة أن يبث على الهواء هذه اللحظات مع زوجته.

وبالفعل وضع ” تيميل” الكاميرا، وبدأ البث، ثم صعد على الرصيف وهو ينظر إلى الكاميرا، وهبط وهو يواصل النظر كأنه يختبرها؛ لكن في تلك اللحظة شاهد الجميع -إلا “تيميل” وزوجته- سيارة بيضاء آتية بسرعة قصوى، لتصدمه والكاميرا بقوة، ليظلم المكان، وتتعالى الصرخات المروعة لزوجته.

وتنقل الصحيفة عن الزوجة ” توجبا ” قولها: ” حدث كل شيء فجأة، ولم أر إلا زوجي ملقى على الأرض، بعدما اصطدم رأسه بالرصيف بقوة ” ، وتم استدعاء الإسعاف والشرطة؛ حيث نقل ” تيميل” إلى المستشفى، وأجريت له جراحة بالرأس، ويرقد الآن وهو يصارع من أجل البقاء.

وقالت ” توجبا “: ” لم يقم ” تيميل” ببث مباشر من قبل، هذه هي المرة الأولى، وكأنه كان يسجّل دليل إدانة ضد الجاني، فيما أوضحت الصحيفة أنه من غير المعروف إن كان قد تم القبض على السائق أم لا.