" حدث " يطعن شقيقه الأكبر بسكين في الرئة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

استطاعت السلطات الأمنية في منطقة عسير، أن تلقي القبض على ” حدث ” يبلغ من العمر 16 عاماً كان قد أقدم على طعن شقيقه الأكبر البالغ من العمر 18 عاماً؛ مما أدى إلى دخوله المستشفى إثر اصابته بنزيف حادّ.

وفي هذا الصدد قال مصدر مطلع إن خلافاً نَشَب بين شقيقين تَطَوّر إلى طعن أحدهما الآخر؛ مما نتج عنه إصابة بالرئة اليسرى ونزيف أدى إلى إدخاله المستشفى.

وأكد المصدر: أن السلطات الأمنية انتقلت إلى منزل الأسرة بمركز قنا غرب منطقة عسير، واتضح وجود آثار دماء داخل المنزل، وعُثِر على الأداة المستخدمة، وهي من نوع سكين تم تحريزها في الوقت الذي أُلقي فيه القبض على الجاني الذي اعترف أنه قام بطعن شقيقه بسكين حادة بسبب خلاف حصل بينهما، واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وجرى تحويل الجاني إلى دار الملاحظة الاجتماعية بأبها؛ كونه ” حدَثاً ” ، وتُواصل الجهات الأمنية عمليات البحث والتحري لكشف ملابسات القضية.