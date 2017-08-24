" فلكية جدة ": ظهور نجم سهيل فجرا يعلن نهاية الصيف - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن نجم سهيل من أكثر النجوم التي حازت اهتماماً منذ القِدَم في الجزيرة العربية؛ حيث إن شروقه بالأفق الجنوبي فجراً يشير إلى بداية العد التنازلي لفصل الصيف بالمنطقة؛ حيث يرصد النجم بالعين المجردة في أجزاء جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها، في 24 أغسطس من كل عام.

وأوضح: ” نجم سهيل يبعد عن الأرض مسافة 313 سنة ضوئية، وهو ألمع نجم ضمن مجموعه نجوم ” كارينا ” القاعدة الجنوبية، وثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية، ولو أن بُعده عنا كان مثل الشعرى اليمانية لفاقه في اللمعان “.

وأضاف: ” من العلامات المتزامنة مع ظهور هذا النجم تراجُع زاوية سقوط أشعة الشمس، ويبدأ النهار يقصر تدريجياً، ويبرد آخر الليل بشكل ملموس، وتبدأ الشمس تميل نحو الجنوب بعد أن كانت عمودية بداية فصل الصيف “.

واختتم بقوله: ” يجب التأكيد أن نجم سهيل لا يوجد له مثيل من النجوم تأثيراً على أحوال الطقس في الكرة الأرضية؛ وإنما هو مجرد علامة فقط يتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي والانتقال نحو الاعتدال الخريفي “.