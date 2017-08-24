بالفيديو.. إعلامي شهير يٌعلن تبرعه بأعضائه البشرية عقب وفاته - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. إعلامي شهير يٌعلن تبرعه بأعضائه البشرية عقب وفاته
قال الإعلامي المصري محمد الغيطي ، خلال حلقة في برنامجه “صح النوم” الذي يبث على قناة ” LTC” ، أنه يٌعلن عن تبرعه بأعضائه السليمة بعد وفاته للمرضي الفقراء المحتاجين لها ، لافتاً إلى أن قراره هذا جاء بناءاً على فتوى لشيخ الأزهر الراحل الدكتور سيد طنطاوي، بجواز أن يوصي الشخص بالتبرع بأعضائه بعد وفاته دون أي إثم عليه .
وطالب الغيطي بـ”سن قوانين قوية تجرم الاتجار بالأعضاء البشرية مع تشديد العقوبة علي مرتكبيه لمنع انتشار مثل هذه الجرائم”، متمنياً نشر هذه الثقافة بين الناس وان يكون هناك بنك شرعي للأعضاء، مشدداً على أن “سماسرة التجارة بالأعضاء يستغلون فقر وحاجة الناس”.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32716 ] نشر منذ 1 ساعة
سلامات ياحبيبتنا صحيفة صدى ،، عسى ماشر ؟؟
.. اكثر من ساعه ماقدرت ادخل ، هل هناك خلل باالموقع ؟؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16867 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههه ايو الله انك صادق يابو محمد. حتى انا كل ما ادخل يقول لي خطا فكرت جوالي تحرول
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32716 ] نشر منذ 52 دقيقة
ههههههه اما جوالي تحرول ههههههههههه ,, اعجبتني هذي ,,
,, انتِ قولي حسبت جوالي صابه حَوَل ,, او حسبت عينه زايغه على صحيفه ثانيه ههههه ,, كذا اشوا من الحروله ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2741 ] نشر منذ 35 دقيقة
ههههه.😊.ههههه. انا مثلكم بعد . بغيت آخذ ألآباد الورشه .😱.ههههه.😅😊😂.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2741 ] نشر منذ 33 دقيقة
.. ألآيباد ..تصحيح .😊.
alfahd42[ عدد التعليقات: 11158 ] نشر منذ 26 دقيقة
سلامة جوالاتكم من الحول والزيغه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16867 ] نشر منذ 18 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه رحت والى هو يفزع بس في
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 370 ] نشر منذ 7 دقائق
مساء الخير للجميع
اهاا واناا قول وشبه جوالي يمكن الشبكه
والحمدلله جانا امطار الله يجعلها امطار خير وبركه