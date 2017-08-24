بالفيديو.. إعلامي شهير يٌعلن تبرعه بأعضائه البشرية عقب وفاته - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

قال الإعلامي المصري محمد الغيطي ، خلال حلقة في برنامجه “صح النوم” الذي يبث على قناة ” LTC” ، أنه يٌعلن عن تبرعه بأعضائه السليمة بعد وفاته للمرضي الفقراء المحتاجين لها ، لافتاً إلى أن قراره هذا جاء بناءاً على فتوى لشيخ الأزهر الراحل الدكتور سيد طنطاوي، بجواز أن يوصي الشخص بالتبرع بأعضائه بعد وفاته دون أي إثم عليه .

وطالب الغيطي بـ”سن قوانين قوية تجرم الاتجار بالأعضاء البشرية مع تشديد العقوبة علي مرتكبيه لمنع انتشار مثل هذه الجرائم”، متمنياً نشر هذه الثقافة بين الناس وان يكون هناك بنك شرعي للأعضاء، مشدداً على أن “سماسرة التجارة بالأعضاء يستغلون فقر وحاجة الناس”.