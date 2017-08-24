 بالفيديو.. مليحة العرب تتعرض للتحرش في وضح النهار - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. مليحة العرب تتعرض للتحرش في وضح النهار

بالفيديو.. مليحة العرب تتعرض للتحرش في وضح النهار
نورة الشهري(صدى):

نشرت مليحة العرب المغربية فاتي جمالي، مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات، تكشف به تعرضها للتحرش من قبل 3 شبان في مدينة طنجة المغربية في وضح النهار.

وسردت فاتي ما حصل معها، عندما نزلت من السيارة، ومشت حوالي 50 متراً، ليدنو منها 3 شبان ويقتربون منها، ويحاولون التحرّش بها، حتّى أنّ أحدهم لمس مناطقها الحساسة.

وأسفت الشابة المغربية المعروفة بجمالها، لإنتشار ظاهرة التحرش بشكلٍ كبير.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 32716 ] نشر منذ 46 دقيقة

الحشومه زينه ,,

.. وانتِ لاتطلعي بملابس الإغراء الضيقه ، وأضمن لكِ ما احد يتعرضك ,,

[ عدد التعليقات: 14065 ] نشر منذ 23 دقيقة

والمطلوب ما تعرفين تحتشمين وتدافعين عن نفسك 😏

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