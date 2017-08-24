بالفيديو.. مليحة العرب تتعرض للتحرش في وضح النهار - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت مليحة العرب المغربية فاتي جمالي، مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات، تكشف به تعرضها للتحرش من قبل 3 شبان في مدينة طنجة المغربية في وضح النهار.

وسردت فاتي ما حصل معها، عندما نزلت من السيارة، ومشت حوالي 50 متراً، ليدنو منها 3 شبان ويقتربون منها، ويحاولون التحرّش بها، حتّى أنّ أحدهم لمس مناطقها الحساسة.

وأسفت الشابة المغربية المعروفة بجمالها، لإنتشار ظاهرة التحرش بشكلٍ كبير.

