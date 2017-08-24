الزوجه صادت زوجها مع زوجته الثانيه - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 24
أغسطس
افغانياااات
يالبييييييييه😍😍😍
القرني خرووووف اباااااااع
الافغانيات معقوله بهالجمال😊
ما الومه😅 لكن جاه كف يد خباز😂
يابلشته بلشتاه
هذي والله النشبه عزي لحاله ولحال اللي مثله
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابك هووووووووووووووووو كيف جمع هالثنتين كل وحده تقول الزين عندي
معقوله الافغانيات كذا حلوات
مشينا يالربع
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القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18511 ] نشر منذ 7 ساعات
افغانياااات
يالبييييييييه😍😍😍
محمد[ عدد التعليقات: 1962 ] نشر منذ 5 ساعات
القرني خرووووف اباااااااع
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1764 ] نشر منذ 10 دقائق
الافغانيات معقوله بهالجمال😊
ما الومه😅 لكن جاه كف يد خباز😂
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 878 ] نشر منذ 5 دقائق
يابلشته بلشتاه
هذي والله النشبه عزي لحاله ولحال اللي مثله
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 878 ] نشر منذ 4 دقائق
ابك هووووووووووووووووو كيف جمع هالثنتين كل وحده تقول الزين عندي
معقوله الافغانيات كذا حلوات
مشينا يالربع